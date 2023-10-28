Cпецназ Израиля спустился в тоннели ХАМАСа
- 28.10.2023, 22:55
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Идет зачистка «квадрат за квадратом»
Армия обороны Израиля, объявившая накануне о расширении наземной операции в секторе Газа, судя по всему, концентрирует усилия в северной части палестинского анклава, вблизи города Бейт-Ханун, а также осуществляет продвижение в южном направлении. Вероятно, речь идет о зачистке «квадрат за квадратом».
Об этом пишет обозреватель BBC Джереми Боуэн, находящийся сейчас в Сдероте, израильском городе, расположенном на границе с сектором Газа.
По его словам, спецназ ЦАХАЛа в настоящее время, скорее всего, пытается зачистить тоннели. Спецназовцы также занимаются определением целей для дальнейших ударов израильской авиации.
Журналист отмечает: танки израильской армии могут быть легкой мишенью для боевиков ХАМАСа в дневное время суток, поэтому при свете дня они отводятся назад. Обозреватель считает, что происходящее сейчас в палестинском анклаве можно назвать масштабным рейдом или сухопутным наступлением.
«Это, безусловно, очень крупная военная операция», - добавил журналист.