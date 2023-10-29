В Иране опробовали новые дроны-камикадзе
- 29.10.2023, 1:12
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Эти БПЛА могут работать от 10 до 15 минут.
Иранские военные во время масштабных учений под кодовым названием Eghtedar 1402 протестовали дроны-камикадзе Sina и Fateh, сообщает IRNA.
Мобильные десантно-штурмовые подразделения сухопутных войск использовали эти беспилотники для поражения неподвижных и движущихся целей в радиусе 10 километров.
Беспилотники, оснащенные боеголовками весом от 300 до 1000 граммов, предназначены для использования против различных целей в наземных боях.
Эти дроны-камикадзе могут работать от 10 до 15 минут.