закрыть
29 октября 2023, воскресенье, 3:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Иране опробовали новые дроны-камикадзе

  • 29.10.2023, 1:12
  • 1,316
В Иране опробовали новые дроны-камикадзе

Эти БПЛА могут работать от 10 до 15 минут.

Иранские военные во время масштабных учений под кодовым названием Eghtedar 1402 протестовали дроны-камикадзе Sina и Fateh, сообщает IRNA.

Мобильные десантно-штурмовые подразделения сухопутных войск использовали эти беспилотники для поражения неподвижных и движущихся целей в радиусе 10 километров.

Беспилотники, оснащенные боеголовками весом от 300 до 1000 граммов, предназначены для использования против различных целей в наземных боях.

Эти дроны-камикадзе могут работать от 10 до 15 минут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин