В Иране опробовали новые дроны-камикадзе 29.10.2023, 1:12

1,316

Эти БПЛА могут работать от 10 до 15 минут.

Иранские военные во время масштабных учений под кодовым названием Eghtedar 1402 протестовали дроны-камикадзе Sina и Fateh, сообщает IRNA.

Мобильные десантно-штурмовые подразделения сухопутных войск использовали эти беспилотники для поражения неподвижных и движущихся целей в радиусе 10 километров.

Беспилотники, оснащенные боеголовками весом от 300 до 1000 граммов, предназначены для использования против различных целей в наземных боях.

Эти дроны-камикадзе могут работать от 10 до 15 минут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».