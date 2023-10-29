Саакашвили: Квартиры россиян в Грузии должны быть принудительно выкуплены 29.10.2023, 3:35

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Для этого должна быть запущена госпрограмма.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас заключен в Тбилиси, уверен, что квартиры россиян в Грузии после смены власти в стране должны быть принудительно выкуплены.

Об этом сообщают Новости-Грузия. Издание отмечает, что Саакашвили сделал заявление во время заседания суда дистанционно из клиники.

Экс-президент Грузии, как добавляют в издании, уверен, что россияне являются «источником повышенной опасности для Грузии». После смены власти в страны, в чем Саакашвили уверен, россиянам должен быть дан год на продажу своих квартир.

«Ментальная коррекция большинства россиян невозможна. Эти люди являются источником повышенной опасности для Грузии. Я хочу им сказать: как только сменится правительство, россиянам должен быть дан год на продажу своих квартир», — заявил Саакашвили.

По словам Саакашвили, эти квартиры должны быть куплены грузинами, которые живут за границей. Для этого он предлагает внедрить государственную программу.

«Эти квартиры с помощью государства должны быть куплены грузинами, которые живут за границей, для этого нужна госпрограмма. Мы должны создать программу возвращения грузин. У россиян нет долгосрочного будущего в Грузии», — добавил Саакашвили.

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