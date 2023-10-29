В Беларуси «взрыв» внутреннего туризма 29.10.2023, 4:00

В основном белорусы ездят на экологические путешествия.

Среди белорусов на фоне напряженной ситуации в стране активизировался внутренний туризм. Об этом заявили на онлайн-дискуссии «Локальный туризм» во время международной конференции «Sardečna zaprašajem» на минской урбанистической платформе, пишет «Беларускае Радыё Рацыя».

По словам экскурсовода, кандидата исторических наук Дениса Филипчика, события 2020-го «очень отрицательно» сказались на количестве туристов, но сейчас намечается тренд на подъем. Тенденцию на рост он надеется увидеть в статистике отрасли за 2023 год.

Филипчик также отметил, что до 2020-го белорусы мало интересовались туристическими объектами внутри страны и только сейчас ситуация меняется:

— Внутренний туризм был самый низкий, ниже всех остальных видов. Много говорилось, что белорусы не интересуются внутренним продуктом. В 2020 году мы резко падаем вниз, подъем сейчас превышает даже то, что было в начале 2000-х годов на выезд.

В основном белорусы ездят на экологические путешествия по стране, отдыхают на природе, ищут нетипичные, экзотические объекты — фермы улиток, лавандовые поля, промышленные карьеры.

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