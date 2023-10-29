Авдеевка и «ловушка Пригожина» Виктор Андрусив

29.10.2023, 5:55

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Россияне уже несут колоссальные потери.

Судьба Авдеевки сегодня во многом зависит от уроков Бахмута. Поскольку сценарии чрезвычайно похожи по своей сути. Оккупанты не планировали устраивать такую грандиозную битву за Бахмут. Хотя они и не представляют светил стратегической мысли, полными идиотами их тоже не назовешь. Как и с Авдеевкой, они сначала пытались охватить Бахмут с флангов и перерезать снабжение, но понесли колоссальные потери. Это привело к тому, что я называю «ловушка Пригожина».

Суть этой ловушки в том, что при первоочередных безумных потерях единственный способ их оправдать – это дать результат. И в этой ситуации потери уже не имеют цены. У россиян не существует понятия цены, существует понятие результата. Поэтому Пригожин спокойно заявил, что потери составили почти под 50 тыс. убитыми и ранеными, и ни у кого, кроме Гиркина, это не вызвало шок. Почему? Потому что взял Бахмут.

Ситуация под Авдеевкой полностью попадает в «ловушку Пригожина». Понеся колоссальные потери в технике и людях, орковские генералы теперь лишены выбора, кроме как брать город любой ценой. И именно это они будут делать.

Что это означает для нас? Опять же уроки Бахмута. Сам по себе Бахмут никогда не представлял стратегической ценности, но он выполнял стратегическую функцию. Во-первых, мы выигрывали время для подготовки новых бригад и получения вооружения для своего контрнаступления. Во-вторых, уничтожение российских войск не давало им возможности готовить их наступления и операции, поскольку большинство ресурсов шли под Бахмут. К сожалению, в определенный момент сосредоточение на Бахмуте как на цели самой по себе, а не на функциях, которые он выполнял, нанесло нам серьезный ущерб. И именно этот урок, я надеюсь, мы не повторим.

Суть не в том, сохранить Авдеевку любой ценой или отступить. Суть в том, как мы используем «ловушку Пригожина» против оккупантов, чтобы получить преимущество на фронте в целом, а не в одной битве.

Виктор Андрусив, Telegram

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