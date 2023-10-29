Беспилотники массированно ударили по оккупантам в Крыму

Беспилотники массированно ударили по оккупантам в Крыму1
- 29.10.2023, 8:38
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Прогремели взрывы в Евпатории и Черноморском.
В ночь с субботы на воскресенье, 29 октября, в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Взрывы раздались в Евпатории и Черноморском, а местные жители сообщали, что слышали в небе гул, характерный для БПЛА.
Об этом сообщили в местных пабликах. Так, в Евпатории и возле города слышали звуки дронов, а также выстрелы со стороны поселка Заозерное, расположенного неподалеку.
Несмотря на работу российской ПВО, над Евпаторией продолжали летать беспилотники, передает «Крымский ветер».
В поселке Черноморское также слышали гул БПЛА, по ним пыталась работать ПВО страны-агрессора.
«Подписчики сообщают, что очень страшно – прячутся с детьми в подвалах», – сообщали в сети.
Позже еще один неизвестный БПЛА был замечен над селом Суворовское вблизи Евпатории.
В министерстве обороны РФ традиционно обвинили в атаке беспилотниками Украину и заявили, что их силы ПВО якобы уничтожили 36 целей над Крымом.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», – сообщили в ведомстве Шойгу, отметив, что это были БПЛА самолетного типа.