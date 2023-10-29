Смерть, которая стала сенсацией Василий Головнин

29.10.2023, 9:05

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На экранах появилась разноцветная заставка «Нет сигнала».

В Китае вчера была прервана трансляция международной службы японского общественного телевидения NHK в тот момент, когда там передавали комментарий по поводу неожиданной смерти теперь уже бывшего премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна. На экранах появилась разноцветная заставка для проверки четкости картинки с надписью по-английски и по-китайски – «Нет сигнала».

«Отсутствие сигнала» продолжалось, пока в передаче рассуждали о том, что влияние Ли Кэцяна как человека номер два в пекинской иерархии в последние годы непрерывно сокращалось по мере концентрации власти в руках первого лица, генерального секретаря Компартии и председателя КНР Си Цзиньпина. Делался также намек на непростые отношения между этими высшими представителями номенклатуры. Впрочем, другие СМИ в Японии уже вполне открыто пишут о том, что Ли Кэцян проиграл в конфликте с Си Цзиньпином и не сумел довести до конца намеченные им рыночные экономические реформы в стиле идей Дэн Сяопина, которые в значительной мере вышли сейчас в Пекине из моды.

Смерть 68-летнего экс-премьера Госсовета КНР стала сенсацией: было официально объявлено, что он скончался во время отдыха в Шанхае в результате неожиданного сердечного приступа. До этого о каких-либо серьезных болезнях Ли Кэцяна известно не было, хотя все же ходили слухи о том, что он не слишком крепок здоровьем.

Этот деятель сочетал в себе две натуры – цепкого аппаратчика и талантливого экономиста, способного генерировать идеи и воплощать их в жизнь. Еще в ранней молодости во время Культурной революции и разгула террора хунвэйбинов он был сослан в отдаленный колхоз, где духом не пал, а пошел по партийно-комсомольской линии. В 1978 году поступил на юрфак Пекинского университета, который закончил с отличием, но стал делать бурную карьеру в Коммунистическом союзе молодежи (КСМ) Китая. Там Ли Кэцян дошел до высшего поста первого секретаря. Стал одним из приближенных Ху Цзиньтао, лидера группировки выходцев из верхушки КСМ, т. н. «фракции комсомольцев», который потом стал генсеком ЦК КПК и председателем КНР.

Тем временем товарищ Ли занимал все более важные посты в провинции, защитил в Пекинском университете диссертацию по экономике, получив докторскую степень. Он вошел в круг экономистов-рыночников, выступавших за ограничение вмешательства партии в хозяйственные дела, за свободную конкуренцию, раскрепощение частного бизнеса.

Ли Кэцян вместе с Си Цзиньпином перескочил через несколько номенклатурных ступенек, они сразу получили высочайший статус членов Постоянного комитета Политбюро ЦК. Оба они считались претендентами на высший пост в Китае на смену уходящему в отставку Ху Цзиньтао. Однако тот не смог помочь своему любимцу – в конкурентной борьбе победил Си Цзиньпин, а Ли Кэцян стал премьером, возглавив экономическую политику. Он наметил программу реформ, которая даже получила название «Ликономики», но полномочия главы правительства, как полагали в Японии, исподволь постоянно ограничивались, его стремились превратить в номинальную фигуру.. В 2020 году Ли Кэцян публично заявил, что в Китае 600 миллионов человек по-прежнему не имеют денег даже на то, чтобы снять себе достойное жилье. Это прозвучало, как вызов товарищу Си Цзиньпину, который утверждал, что под его руководством с бедностью в КНР покончено.

На последнем съезде партии патриарх «фракции комсомольцев» Ху Цзиньтао был подвергнут публичному унижению – его практически насильно вывели из президиума. По дороге он потрепал по плечу Ли Кэцяна, сидевшего рядом с Си Цзиньпином. Многие до сих пор спорят, что это означало – прощание со своим любимцем? Или благословление его на дальнейшее сопротивление? В любом случае нынешняя неожиданная смерть Ли Кэцяна, который был отправлен на пенсию в марте 2023 года, ставит окончательную точку в деятельности «фракции комсомольцев», которая разгромлена и давно не угрожает власти Си Цзиньпина.

Василий Головнин, t.me

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