Белоруска открыла в Варшаве уникальное творческое пространство «Дом Буслоў» 29.10.2023, 9:31

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Дизайнер одежды Ольга Кардаш

В элитном районе Жолибож.

Пространство для фэшн-белорусов появилось на улице Адама Мицкевича в элитном районе Жолибож в польской столице.

На витрине — дизайнерские изделия, на стекле — название на трех языках: на белорусском, польском и английском. «Приглашаем всех, кто хочет больше узнать о Беларуси», — объясняет хозяйка и создательница творческого пространства Ольга Кардаш.

Больше, чем просто магазин

В центре Минска Ольга имела магазин собственной одежды. В протестном августе 2020-го она создала серию футболок с логотипами предприятий, где происходили забастовки. И это был последний проект дизайнера в Беларуси: жить в несвободной стране она не захотела, и уже в сентябре переехала в Польшу.

Сейчас в Варшаве она воплощает свою давнюю мечту — создать пространство, где можно познакомиться с творчеством художников, дизайнеров мебели, одежды и аксессуаров, что-то приобрести и чему-то научиться.

«Я назвала пространство «Дом буслоў», ведь аисты — моя давняя любовь, — говорит Ольга Кардаш. — Это хедлайнер моего бренда. Работы с аистами у меня всегда были, есть и будут, и сегодня здесь уже можно увидеть одежду из разных моих коллекций. И вообще аист для белорусов очень важная птица, да и для поляков тоже не чужая. А еще, с учетом того, что Варшава — это такой транзитный город, через который проезжает много туристов, мы хотим, чтобы наше пространство было интересно и иностранным гостям. Чтобы люди из разных стран знакомились с творческой жизнью белорусов.

В «Доме буслоў» можно посмотреть и приобрести одежду, бижутерию, картины, а еще — заказать мебель, образцы которой видят посетители. И это не единственное отличие творческого пространства от типичного художественного салона или шоу-рума.

Здесь ждут белорусских читателей

«Дом буслоў» должен стать еще и мини-книжным магазином. Этим занимается Анастасия Гончарова, которая организовала в Варшаве литературный клуб, а теперь еще и ищет возможности наладить продажу белорусской литературы.

«Я была на фестивале «Прадмова», познакомилась со многими авторами и теперь планирую, как доставлять белорусские книги в Варшаву. Хочется, чтобы люди точно знали: в «Доме буслоў» они продаются. Ведь мы понимаем, что к нам будут заходить те, кто оказался за границей по воле судьбы, в эмиграции. Для них должен быть «пункт», где можно приобрести белорусскую книгу, чтобы не так остро чувствовать оторванность от родины», — говорит Анастасия.

Первая из литературных новинок, которая уже появилась на полках, — это «Путешествия Бенджамина Третьего» с иллюстрациями Мити Писляка — белорусского иллюстратора, живущего в Нью-Йорке.

Еще одна идея, которую хотят осуществить в «Доме буслоў», — это презентации книг с участием авторов, дружеские встречи с молодыми белорусскими литераторами.

Первый мастер-класс будет посвящен «паукам»

Среди авторских работ, представленных в «Доме буслоў» — необычные серьги в виде «пауков», традиционной для Беларуси декоративной конструкции из соломы. «Пауков» делали перед Рождеством и цепляли к потолку как оберег от злых сил. Через год его сжигали, а в доме с появлялся новый. Эта традиция вдохновила белорусского дизайнера Анастасию, создательницу бренда «Канва»:

«Я люблю работать с соломой, есть у меня и соломенные серьги. Однажды я подумала: а что, если сделать серьги — «пауки». Нашла легкий металл, серьги у меня есть и золотистые, и темные. Это основной профиль моего творчества — пауки, обереги, и в каждый пакетик для покупателей я кладу пояснения на бумаге, что это за символ. И как раз на Хэллоуин, на днях, буду проводить здесь такой паучий шабаш-мастер-класс по «паукам». Их делают перед Рождеством, но почему бы не сейчас — когда наступают такие темные магические вечера».

В Минске изделия Анастасии продавались в сувенирной лавке художественного музея, на ремесленных ярмарках. Было много возможностей для торговли, но после событий 2020 года пришлось уехать. Сейчас девушка сотрудничает с «Домам буслоў», другими белорусскими площадками и создает соломенные произведения. Солома, правда, сейчас польская. Зато традиция — родная.

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