Иран начал открыто угрожать Израилю 29.10.2023, 9:37

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Тегеран заявил о «переходе красной линии».

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль своими действиями «пересек красную линию, что может заставить всех принять меры».

«Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США посылали сигналы «Оси сопротивления», но получили четкий ответ на поле боя», – отмечается в сообщении иранского президента в соцсети X.

«Ось сопротивления» – это неофициальный альянс Ирана и проиранских группировок на Ближнем Востоке (ХАМАС, «Хезболла», йеменские хуситы и другие).

Ранее Тегеран предупреждал Израиль, что может вмешаться в конфликт, если ЦАХАЛ пересечет определенные красные линии во время боевых действий против ХАМАСа. Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан 16 октября отметил, что вероятность открытия нового фронта возрастает с каждым часом, и пригрозил «огромными потерями» США.

22 октября израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если группировка «Хезболла» или другая прокси-сила Тегерана решит открыть второй фронт, Израиль атакует Иран.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа, которая является вторым этапом войны с «очень точными целями».

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