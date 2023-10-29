«Супруг сначала не поверил, потом долго со мной не разговаривал» 7 29.10.2023, 9:42

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История жительницы Калинковичей, которая в 43 года стала дальнобойщицей.

Водительский стаж у жительницы Калинковичей Людмила Процко уже 13 лет, последний год женщина водит фуру и тем, кто удивляется ее новой профессии, отвечает: «Так я же машину не на себе таскаю!» Историю дальнобойщицы рассказывает местная госгазета «Калінкавіцкія навіны».

«Супруг сначала не поверил, потом долго со мной не разговаривал»

У Людмилы трое дочек, однажды она решила круто изменить судьбу — и теперь возит грузы до китайской границы и без опаски ночует в кабине. В юности она никогда бы не поверила, что будет управлять фурой, — кем только ни мечтала стать в детстве, но никак не дальнобойщицей.

— Хотя, вся моя профессиональная жизнь связана с транспортом: работала кондуктором, инженером по организации перевозок. Даже день рождения в этом году совпадает с днем автомобилиста, 29 октября. Но чем старше становилась, тем больше задумывалась, что надо что-то менять в жизни. Трое детей, дом достраивать нужно, и возраст — 43 года. Нужно было действовать либо сейчас, либо уже никогда. И тут подруга моя Александра устраивается дальнобойщицей. С этого все и началось. Следом за руль большегруза сел мой супруг.

Рассказами о своих поездках подруга зажгла в Людмиле интерес к работе на фуре. И та записалась в автошколу на категорию С, а потом и Е.

— Сложно было, не все получалось с первого раза, но я старательно оттачивала навыки. Когда супруг узнал, что и я меняю профессию, сначала не поверил, потом долго со мной не разговаривал, а потом у нас появилась общая тема и общий интерес. Устроилась я в ту же российскую фирму, где работали муж и подруга. Александра меня и стажировала. С ней я доехала до Германии. После чего начались мои «сольные» поездки. Первой страной стала Италия. В колею я плохо попадала, а машина загружена стеклом, — ехать было очень страшно, но полюбоваться пейзажами удалось. Великолепное зрелище.

И пошло-поехало: Австрия, Франция, Бельгия, Германия, на пароме добиралась до Швеции; Грузия, Армения, Монголия, Азербайджан… Со временем научилась чувствовать машину и держать полосу на любой скорости и при любых условиях, лихо маневрировать. Это, пожалуй, самое главное. Ведь при езде разного экстрима хватает. Пустую фуру при сильном боковом ветре сильно кидает. Не проще и на груженой в несколько десятков тонн весом по горам ездить — то вверх, то вниз. Только успевай машину ловить.

Со временем Людмила разобралась со всеми тонкостями профессии и говорит, что от мужчин на дороге косых взглядов на женщин за рулем фур не замечает. Но для поездок одной дальнобойщица должна быть мобильной, быстрой на подъем и уметь приспосабливаться к разным условиям.

— Предрассудков нет. Наоборот [относятся] с уважением. За рулем фур много девушек разных возрастов и разных национальностей. И они управляют абсолютно разными машинами. Особенно много шведок-водителей. Много и парных экипажей, когда работают муж и жена. — говорит Людмила и рассказывает, что иногда мужчины-водители стараются женщинам помогать. — Бывали разные случаи — и смешные, и не очень. Первое время не могла нормально припарковаться задним ходом, подъехать к рампе, ведь надо знать, как «заломать» тягач и как крутить руль, поэтому просила мужчин помочь — ни разу не отказали. Правда, подруга дала потом наказ: никого в кабину не пускать, иначе так и не научусь сама.

Сейчас парковаться в самых узких местах, проезжать кольцевые дороги с маленьким радиусом и многое другое — для калинковчанки проще простого. Хотя работа действительно не из легких. Дороги дальние, поездки долгие, частая смена климата…

— Для меня это уже не просто работа, а образ жизни, который по душе. Сейчас бы ни за что не вернулась в кабинет. Я даже представить не могла, что так буду любить свою машину, свою Volvo. Я лаково называю ее «моя девочка».

«Поначалу было страшновато оставаться одной ночью в машине»

Машина, пока Людмила в пути (а это от полутора до трех месяцев) становится полноценным домом на колесах. Есть кровать, шкафчик, холодильник, отсек для документов, плитка для готовки, мультиварка и вся необходимая посуда, даже сковородка. Людмила разбивает стереотип, что дальнобойщик — это «неопрятный мужик, от которого пахнет потом и сигаретами». Говорит, что, пока стоит на загрузке, успевает и макияж сделать, и маникюр, и маску для лица.

— На самом деле в плане быта все отлично устроено. Можно с легкостью найти душ, пообедать в уютном придорожном кафе, вокруг довольно отзывчивые водители. Поначалу было страшновато оставаться одной ночью в машине, но что поделаешь. А потом привыкла. Поколесив за рулем, понимаю все подводные камни этой профессии — есть особенности и в Европе, и на восточном направлении.

На ночлег дальнобойщица в основном останавливается на охраняемых стоянках. Это правило, написанное если не кровью, то материальными потерями. Ограбления до сих пор бывают: режут тенты, крадут запаски, сливают топливо. Людмила говорит, что с ней такого не случалось. Но знакомые «попадали».

— И на обочине приходилось тоже ночевать. Обошлось без приключений. И потом, я же не занимаюсь ремонтом машины, не меняю колеса, для этого есть специальная аварийная служба.

В рейсах, делится Людмила, она все время на связи с семьей, хотя теперь, пока ее нет, за дочерьми смотрит только муж. Но женщина уверена, что ее жизнь стала интереснее и насыщеннее.

— Дочки каждый день по мессенджеру присылают фото, созваниваемся по видео. Даже уроки научились так делать. Когда меня нет, детей супруг воспитывает. Потом меняемся. Кто-то, возможно, осудит. Но для меня эта работа — не только занятие по душе, здесь важен еще и финансовый момент. Мне нужно поднимать детей, а я хочу, чтобы они ни в чем не нуждались, — рассказала калининчанка. — Всем девчонкам, которые мечтают стать дальнобойщицами и боятся рискнуть, скажу так: будьте готовы ко всему — жизнь сильно изменится, но ведь это же круто. Новые эмоции, люди, дороги. За год я увидела столько удивительного, сколько не видела за 40 лет своей прежней жизни! Да и чего скрывать: позволить сейчас могу себе намного больше, чем раньше.

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