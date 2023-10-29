В Гродно директор забирал себе зарплату у работников 3 29.10.2023, 10:12

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На руки зарплату никто не получал.

Мужчина работал на предприятии, которое ремонтировало зонты и сумки в Гродно. Его внепланово решил проверить Комитет госконтроля. Выяснилось, что несколько сотрудников с инвалидностью только расписывались за деньги, но на руки их не получили.

На предприятии работали также и люди с инвалидностью, которые приходили через центр занятости по программе «Адаптация». Программа предусматривает, что зарплату таким работникам будет компенсировать государство. И для этого директору нужно было предоставить документы в управление по труду Гродненского горисполкома. А уже затем бюджет перечислял затраченные суммы на счет предприятия.

— Мужчина признал, что заработную плату выдавал наличными и не в полном объеме, но это, по его словам, было связано с тем, что на предприятии имелись большие задолженности по уплате налогов и иных платежей. То есть бюджетные деньги он «никак не присваивал, а направлял на погашение долгов». Потому и был не согласен с исковым заявлением, — говорится в сообщении УВД Гродненского облисполкома. — Как стало известно от его подчиненных, задолженность по платежам в бюджет с приходом нового директора действительно образовалась. Не выплачивалась зарплата, появились многочисленные факты нарушений ведения бухгалтерского учета, кассовой дисциплины, делопроизводства. До этого все было законно. Новый руководитель принимал экономически необоснованные решения. Ни с кем не советовался и не согласовывал, что и привело к образованию долгов у предприятия.

Проверка выяснила, что с января 2020 по март 2022 мужчина не выплачивал зарплаты нескольким работникам с инвалидностью. Они расписывались в получении зарплаты, но денег не получали.

— В общей сложности руководитель завладел бюджетными средствами на сумму 1 944,94 рубля. Как показали свидетели, денежные средства, перечисленные из бюджета по программе «Адаптация», мужчина снимал с расчетного счета и тратил на собственные нужды, — отмечают силовики.

Во время суда выяснилось, что сам директор тоже имеет инвалидность первой группы, а также он ухаживает за лежачим родственником, также инвалидом первой группы.

Суд Ленинского района Гродно признал мужчину виновным по ч. 1 и ч 2. ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

В итоге судья приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы без направления в колонию (домашняя химия) и штрафу в 80 базовых величин, а также на 4 года лишил возможности занимать руководящие должности. Однако судебная коллегия по уголовным делам гродненского областного суда приговор изменила — назначила два года лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года.

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