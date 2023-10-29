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Тайна покушения на Царева

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 29.10.2023, 10:23
  • 3,472
Тайна покушения на Царева
Олег Царёв

Коллаборант выступал с заявлениями, не совсем соответствующими «генеральной линии» Кремля.

Покушение в Крыму на Олега Царева, бывшего депутата Верховной Рады Украины, перешедшего в 2014 году на сторону Путина, приросло версией, что оно – дело рук СБУ. Об этом быстро сообщил официоз – РИА «Новости», указав, что это «пишут украинские СМИ».

Что произошло на самом деле, сказать трудно. Исключать версию покушения со стороны украинских спецслужб нельзя.

Фактом, однако, является, что Царев, давно уже «вышедший в тираж», выступал с заявлениями, мягко говоря, не совсем соответствующими «генеральной линии» - официальной позиции российского руководства. За что получал, скажем так, предостережения, от пропагандиста Соловьева.

Россия – страна с иной политической культурой, отличной от украинской. Здесь тот, кто служит начальству, должен сам понимать, что можно говорить, а что нельзя. Времена сейчас трудные, а потому можно запросто попасть под подозрение в нелояльности. Вне зависимости от заслуг в былые времена.

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