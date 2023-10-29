Фантастический звездолет: как выглядит самое оригинальное авто для доставки пиццы 29.10.2023, 10:30

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Это единственный в мире автомобиль такого типа.

В США обнаружен уникальный Tritan A2 Aero Car. Это единственный в мире автомобиль, созданный специально для доставки пиццы. О нем рассказали на сайте Mecum.

Tritan A2 Aero Car создан в 1985 году в США специально для сети пиццерий Domino’s. Всего выпустили лишь 10 таких авто, на которых на протяжении нескольких лет осуществлялась доставка пиццы в городе Анн-Арбор (штат Мичиган).

Футуристический Tritan A2 Aero Car разработали конструкторы Джеймс и Дуглас Амики. В его основе лежит концепт-кар Windmobile 1969 года.

Авто для доставки пиццы выглядит, как звездолет из фантастических фильмов 70-80-х. У него обтекаемый силуэт с вытянутым «носом» и огромным задним антикрылом.

Вместо дверей предусмотрен сдвижной колпак, как в самолетах. В салоне установлено одно кресло, а за ним находится специальный отсек для пиццы с термоизоляцией.

Tritan A2 Aero Car не только выглядит стремительно, но и обладает рекордной аэродинамикой – его коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,15. Для сравнения: у современной Tesla Model S он равен 0,21.

Мотор Tritan A2 Aero Car также нестандартный – это роторно-поршневый двигатель Ванкеля (как у Mazda) от Rotax объемом 440 куб. см. Он развивает всего 30 л. с., но благодаря продвинутой аэродинамике авто способно развить 153 км/ч и расходует всего 2,9 л/100 км.

Автомобили Domino’s, несомненно, привлекали всеобщее внимание, но массовыми не стали по причине непрактичности. Посадка и высадка оказались сложными, а обзорность – неважной. В добавок, эксплуатация была затруднена из-за слишком низкого клиренса. Доставка пиццы на Tritan осуществлялась несколько лет, а затем их списали.

Найденный Tritan A2 Aero Car выставят на аукцион. За него могут выручить около 40-50 тысяч долларов.