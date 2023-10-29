«Цены абсолютно варварские» 29.10.2023, 10:56

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По чем продают свежие ягоды в Беларуси в конце октября.

Несмотря на то, что осень давно перевалила за экватор, прилавки белорусских рынков по-прежнему завалены свежими ягодами. Безусловно, главными сезонными ягодами в конце октября остаются клюква и виноград, однако, как показал «рейд» журналистов telegraf.news по столичному Комаровскому рынку, хватает еще и свежей клубники, голубики, малины. Впрочем, цены на некоторые ягоды стали по-настоящему «варварскими».

Что касается сезонных ягод, то килограмм клюквы на Комаровке сейчас можно купить в среднем за 12-15 рублей, виноград (в зависимости от сорта и страны-производителя) там стоит от 3,5 до 25 рублей за килограмм.

А вот цены на свежие ягоды, высокий сезон которых в Беларуси формально закончился, журналисты агентства «Минск-Новости» назвали «абсолютно варварскими». В частности, за кило голубики продавцы на Комаровке просят по 120-150 рублей. Цены на малину более доступны, хоть тоже бьют по карману – 25-55 рублей за килограмм, а вот октябрьскую клубнику, пусть и не такую яркую и крупную, как высокий сезон, можно найти по вполне демократичной цене – 12,9 рубля за кило. Впрочем, есть предложения и по 25-50 рублей за килограмм.

Также, судя по прилавкам фруктовых рядов, в Беларуси уже стартовал сезон хурмы – она уже представлена всех размеров и цветов. Соответсвенно, и разброс цен достаточно большой — от 3 до 30 рублей за килограмм.

Цены на некоторые другие фрукты на Комаровском рынке:

яблоки – от 1,5 рубля за белорусские до 20 рублей за импортные,

груши – от 2,9 до 12 рублей,

сливы – от 3,5 до 35 рублей,

мандарины – от 8 до 15 рублей,

апельсины – от 6,5 до 30 рублей,

гранаты – от 4,9 до 35 рублей.

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