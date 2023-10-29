ВСУ ликвидировали «пачку» российских офицеров
- 29.10.2023, 11:01
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Украинские бойцы собрали большой «урожай звезд» c погонов врага.
Украинские воины продолжают успешно «демобилизовывать» российских оккупантов. На этот раз в черных пакетах домой вернулись четверо офицеров оккупационной армии.
Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация по меньшей мере двух старших лейтенантов и двух лейтенантнов.
«Успешно демобилизовано: старшего лейтенанта Караваева Ивана; старшего лейтенанта Сердюкова Сергея; лейтенанта Раменских Виталия; лейтенанта Белого Евгения. Смерть врагам», - отметил «Штирлиц».