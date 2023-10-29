ВСУ ликвидировали «пачку» российских офицеров 29.10.2023, 11:01

2,416

Украинские бойцы собрали большой «урожай звезд» c погонов врага.

Украинские воины продолжают успешно «демобилизовывать» российских оккупантов. На этот раз в черных пакетах домой вернулись четверо офицеров оккупационной армии.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация по меньшей мере двух старших лейтенантов и двух лейтенантнов.

«Успешно демобилизовано: старшего лейтенанта Караваева Ивана; старшего лейтенанта Сердюкова Сергея; лейтенанта Раменских Виталия; лейтенанта Белого Евгения. Смерть врагам», - отметил «Штирлиц».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».