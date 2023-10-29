Финита ля комедия 7 Альфред Кох

29.10.2023, 11:29

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Клоунада больше не пройдет.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе. Таким образом ГА ООН не признала права Израиля на ответные действия. Более того, не прошла предложенная Канадой поправка с осуждением террористической атаки ХАМАСа. В резолюции об этом вообще нет ни слова. Выглядит все так, что Израиль из врожденной ненависти к арабам-палестинцам решил их немного побомбить.

Меня несколько удивили результаты голосования. Ну, во-первых, понятно, что те кто воздержались, тем самым, фактически, голосовали против этой резолюции. И здесь меня приятно удивила даже не Германия (тут все ясно), а Индия с ее огромной мусульманской общиной. Но больше всего меня удивили Ирак, Тунис и Южный Судан. Они воздержались! Вот тебе и единство арабского мира… Запишите это в свои книжечки, господа! Это стоит того, чтобы запомнить.

Разумеется, я не ждал единства Запада. Некоторые европейские страны так сильно теперь зависят от своих арабских и мусульманских общин плюс беженцы, что уже не могут проводить какую-то политику вне левого мейнстрима, поддерживающего «справедливую борьбу палестинского народа против израильской оккупации».

Но все же голосовать «за» было вовсе не обязательно. Вот эти герои борьбы с «израильской военщиной»: Франция, Испания, Португалия, Лихтенштейн, Люксембург, Словения и Черногория.

Запишите и их в свои книжечки, дорогие мои. Это тоже следует запомнить. Тем более, что для принятия резолюции нужно было набрать ⅔ голосов. И ровно столько удалось набрать. Если бы хотя бы одна из перечисленных европейских стран воздержалась, то резолюция бы не прошла…

Путинская Россия, разумеется, голосовала «за». Я думаю, поставлена жирная точка в дискуссии о том, на чьей же стороне Путин. Характерно, что сегодня Россия запросила у ХАМАС данные о восьми заложниках, имеющих предположительно еще и российское гражданство.

На этот запрос ответил глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук: «Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга. …Сейчас мы ищем людей, список которых нам передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим».

Что ж… Не нужно быть Сократом, чтобы понять: ближайший друг ХАМАС не может быть одновременно другом Израиля.

Финита ля комедия, господа путинские еврейские активисты в России. Больше ваша клоунада не проканает…

Нетаньяху объявил о начале «второго этапа» операции против ХАМАС. Фактически наземная операция израильской армии в Газе началась. Чем и когда она закончится - одному Богу известно. Будем молится, чтобы террористы были уничтожены, заложники спасены, а мирные жители не пострадали.

Мир вступил в какую-то новую фазу и нужно это хорошо осознать. И помнить, что дело наше правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Альфред Кох, t.me

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