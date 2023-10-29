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«Атмосфера роскоши в венецианском стиле»: в Минске продают 3-этажный особняк

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  • 29.10.2023, 11:39
  • 5,036
«Атмосфера роскоши в венецианском стиле»: в Минске продают 3-этажный особняк

Дом шокирует «богатым» интерьером и контрастным внешним видом.

В Минске продается 3-этажный дом с «роскошным ремонтом», заметил телеграм-канал «Будни риелтора». Дом шокирует и своим «богатым» интерьером и контрастным внешним видом.

«Особенностью этого дома является роскошный ремонт, выполненный в венецианском стиле, большинство стен и потолков декорированы позолотой и полотнами картин известных художников, воплощая богатство и величие Венеции того времени. Лепнина на стенах придает помещению особый шарм и изящество, а кованая лестница, поддерживаемая колонна, гармонично дополняет стиль интерьера. Лепнина выполнена из гипса ручным способом».

«Но самое главное — вся мебель и элементы декора остаются в доме», — уточняют хозяева.

Общая площадь 448 кв. м, из которых 136 кв. м — жилое пространство.

Цена — около 419 тысяч долларов.

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