Полное крушение планов Кремля 29.10.2023, 11:46

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Почему важна вероятная встреча Байдена и Си Цзиньпина.

Джо Байден и Си Цзиньпин могут встретиться уже в следующем месяце на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он пройдет в ноябре в Сан-Франциско. Эта встреча может носить промежуточный характер, но это хороший сигнал для всего мира.

Об этом в разговоре с «24 каналом» отметил руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок. Он отметил, что эта встреча готовилась давно.

По словам Валерия Клочка, встреча лидеров двух стран представляется как налаживание торгово-экономических связей, поскольку говорится о большом товарообороте. Он составляет более 600 миллиардов долларов в год. А с Европой – 800 миллиардов. Поэтому Китаю важны отношения как с Европой, так и с США.

«Промежуточной была встреча между Джо Байденом и Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в прошлом году на Бали. Сейчас мы отмечаем ряд визитов в Китай американских представителей. В свою очередь Ван И сейчас работает в США. Китай пошел на встречу США контактировать и возобновлять отношения», – сказал руководитель аналитического центра.

Встреча именно на форуме – повод Си поехать в США без обязательств, подчеркнул аналитик. Но это позволяет ему лично пообщаться с американским президентом, услышать пожелания и сопоставить компромиссы.

Си Цзиньпин может ехать с определенными личными положениями. В частности, форум в Пекине, который посетил Владимир Путин, показывает, что Китай держит Россию на контакте – это первое. Второе – заявления Си по Тайваню могут свидетельствовать о его все еще претензиях на эти территории. Кроме этого может обсуждаться сотрудничество Китая с Ираном по нефти.

«На этом фоне выбивается грозящий ядерными испытаниями Путин, выход из договора о непроведении ядерных испытаний, встреча с террористами ХАМАС – это ряд действий, происходящих при молчаливом согласии Китая», – добавил аналитик.

«То есть предстоящий саммит АТЭС важен. Его лидеры будут определять геополитическую конструкцию будущего мира. Но, по моему мнению, это указывает на полный крах планов Путина, который когда-то пытался строить многополярный мир», – отметил Клочок.

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