Оккупанты бежали пешком: ВСУ разбили колонну бронетехники РФ под Авдеевкой 1 29.10.2023, 12:06

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Неудачный российский штурм показали на видео.

Российские оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку. Во время одного из многочисленных штурмов россияне колонной бронетехники попытались прорвать украинскую оборону в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении.

Однако благодаря слаженной работе артиллеристов нескольких бригад колонна была разбита, а оккупанты бежали пешком. Разгром зафиксировали аэроразведчики 31 отдельной механизированной бригады ВСУ, видео опубликовано на странице подразделения в Facebook.

«Работает артиллерия 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Благодаря слаженным действиям удалось разбить колонну оккупантов, которые пытались прорвать нашу оборону у села Красногоровка. Приближаем победу!» – отмечено в сообщении.

На снятых аэроразведчиками бригады кадрах видно, что около двух десятков единиц бронетехники едут через поле в направлении позиций украинских воинов. В этот момент по ним начинает работать артиллерия. Часть «брони» горит, часть – пытается развернуться и убежать, однако сделать это оккупантам мешают точные удары, продолжающие «выкашивать» колонну.

Чтобы спастись, часть захватчиков выскакивают из подбитой бронетехники и начинают убегать пешком.

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