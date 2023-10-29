Украина перекрывает России транзит газа в Европу 3 29.10.2023, 12:54

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«Нафтогаз Украины» принял решение.

Украина не будет продолжать транзит российского газа после окончания срока действия контракта в 2024 году.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в интервью «Радио Свобода».

Глава «Нафтогаза» отметил, что Украина готова уже отказаться от транзита газа, особенно из-за того, что РФ не выполняет условий контракта.

«Газпром» не платит по своему контракту по направлению ГИС «Сохранивка» (находится фактически в оккупированной зоне), поэтому «Нафтогаз» недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать (транзит. — Прим. ред.), и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против «Газпрома» для выполнения своих обязательств», — сказал Чернышов.

Однако Украина продолжает транзит исключительно для поддержки европейских коллег.

«Не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», — пояснил Чернышов.

Глава «Нафтогаза» добавил, что ЕС планирует полностью отказаться от потребления российского газа до 2027 года, поэтому не настаивает на продолжении украинского транзита.

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