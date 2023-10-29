Антисемитизм в РФ: в одном из регионов потребовали выселить всех евреев
- 29.10.2023, 13:08
Жители Карачаево-Черкессии вышли на митинг с антисемитскими требованиями.
В субботу, 28 октября, в Черкесске (РФ) состоялся митинг, на котором около 500 человек требовали от властей Карачаево-Черкесской республики выселить из региона всех евреев на фоне войны между Израилем и ХАМАСом, сообщает dialog.ua.
Сначала перед домом правительства собралось две сотни человек, враждебно настроенных к евреям, но затем их количество увеличилось до 500 человек.
Сперва они потребовали не впускать на территорию республики приезжающих из Израиля, а следующим их требованием стало выселение всех евреем из КЧР.
На кадрах слышно, как собравшиеся жалуются, что «не могут на законных основаниях выселить евреев», и просят властей «помочь им».