«В последний день пришел на работу в майке с надписью «Добби свободен!» 29.10.2023, 13:19

3,084

Истории белорусов, которым удалось неожиданно «прорваться» в ИТ.

Рынок вакансий в ИТ остаeтся на историческом дне. Возможностей для джунов ворваться в эту сферу, увы, на данный момент крайне мало. Сайт devby.io поискал тех, кому удалось уйти в ИТ из других профессий и найти первую работу в разгар кризиса. Откликнулись пять человек, четверо согласились поделиться подробностями.

Как показывают исследования Devby.io, число новичков, которые попали в отрасль в прошлом году, снизилось в три раза до критических 3,3%. Ранее даже в кризисные годы этот показатель не опускался ниже 7%.

Начинающие специалисты выживают как могут: накручивают опыт, соглашаются на сомнительные авантюры ради портфолио, некоторые даже готовы делиться значительной частью зарплаты с тем, кто устроит на работу.

Это истории тех, кому улыбнулась удача – они нашли работу в ИТ в 2022-2023 году. Имена спикеров изменены.

Начальник смены на складе – BA

300 откликов на вакансии + письма в компании, сработал отлик на позицию «вопреки требованиям».

Обучение: ИТ-курсы, январь – март 2023 года.

Поиски работы: март 2023 – август 2023 года.

Илья перешел в ИТ в 32 года. Говорит, что мысль сменить специальность посещала давно, «задолго до 2020 года», но он не решался из-за финансовых обязательств.

– В конечном итоге так сложились обстоятельства, что в декабре прошлого года мне пришлось уйти с предыдущего места работы – начальника смены на складе в одной известной e-commerce-компании.

Недолго думая, я окончил курсы по BA и управлению проектами в сфере разработки ПО, стал интересоваться проектным менеджментом – и с марта 2023-го начал искать работу.

4 месяца потратил на поиски – безрезультатно. В итоге «смирился, что сейчас не время», и прекратил искать.

– Снова в поиски я включился уже в конце июля. Переделал сопроводительное письмо (иногда я адаптировал его под вакансии) – и начал спамить джоб-ресурсы.

Не прошло и двух недель, как я получил три приглашения на собесы. Одно отклонил сразу, два других заинтересовали. Для одной компании сделал тестовое, и, хоть им понравилось, я отказался продолжать. Во второй успешно прошел три этапа интервью и получил офер.

С 1 сентября работаю на должности PM в продуктовой компании в Минске. И иногда задумываюсь, почему не сделал этого раньше.

Также Илья рассказал, как искал работу: суммарно он оставил на джоб-бордах около 300 откликов, также отправлял письма с сопроводительным письмом на почту компаний – в теме указывал, что ищет работу.

Интересно, что на ту самую вакансию, которую позже и занял, он откликнулся «несмотря на требования». «Помню, в тот момент была мысль: да ладно, а мало ли. И сработало!» – вспоминает Илья.

Инженер на Мозырском НПЗ – разработчик

Помог нетворкинг – знакомый из Swift-комьюнити отклонил офер, но предложил Игоря на эту позицию.

Обучение: самостоятельное, сначала по курсу Udemy, затем кооперация в чатах для джунов/трейни.

Поиск работы: с октября 2022 до марта 2023 года с перерывами на пару месяцев.

– Я один из счастливчиков, кому удалось уйти в ИТ из другой профессии и найти работу в этом году, – написал Игорь. Ему на тот момент был 31 год.

31 декабря 2021 года он уволился с Мозырского НПЗ, где был ведущим инженером. В последний день пришел на работу в майке с надписью «Добби свободен!». «Оценили как будто не все», – шутит молодой человек.

Игорь отмечает: прежде чем принять решение уволиться, он целый год смотрел ролики на YouTube, чтобы понять, «что там в айти вообще есть» (а еще раньше он начал серьезно учить английский). Очень помогли каналы Алексея Картынника и Сергея Немчинского.

Также молодой человек понял, что совместить работу и переобучение не получится: «скорее всего, потеряю мотивацию и брошу».

– У меня была «подушка» из расчета на год, чтобы переучиться и найти работу. Если бы не получилось, то был еще «план Б» – продать машину.

В марте 2022 года Игорь переехал, сейчас он живет в Сакартвело. Учился все время сам – сначала по курсу с Udemy за 10 долларов, а потом с такими же, как он, желающими переучиться.

– У нас был марафон по Swift – скооперировались в чатах для джунов/трейни и вместе начали «с понедельника». Учиться было интересно и весело. Местами, конечно, сложно. Но я понял, что главное – отдыхать и как-то чередовать занятия, чтобы не перегореть.

Искать первую работу уже не так весело – у меня не было почти никакого бэкграунда, кроме школьной и университетской информатики: я думал, что буду «химиком» всю жизнь.

Первый рабочий опыт Игорь получил благодаря нетворкингу – осенью 2022 года он поучаствовал в паре проектов. А в марте 2023 года устроился на постоянную работу в компанию.

– Попал туда по рекомендации знакомого из нашего Swift-комьюнити: у него был практически офер на руках, и тут он сделал выбор в пользу другого предложения. А на свое место порекомендовал меня – человек нужен был срочно.

В итоге в понедельник я прошел собеседование, до вечера того же дня выполнил небольшое тестовое, во вторник подключился к общему созвону и обсуждению, а в среду уже получил первую пачку тасок.

Игоря спросилт, как он понял, что ИТ – это «его». Он в ответ пошутил, что не понял этого до сих пор:

– Просто я понимал, что пора пробовать что-то новое, потому что потом решиться будет еще тяжелее. Перспектив на заводе я не видел, а после 2020-го понимал, что решение «я здесь больше не работаю» могут легко принять и без меня.

По просьбе Devby.io Игорь подбил статистику поиска работы через джоб-борды:

– Основными площадками были HH, LinkedIn и телеграм-каналы: как агрегаторы, так и каналы от компаний или лаб, например Andersen, Innowise Group – их было несколько десятков.

Конверсия, увы, была совсем некудышная: в лучшем случае один ответ на 20–30 откликов. Но отклики улучшились, когда я стал писать сопроводительные письма, которые делал под каждую вакансию. По итогу у меня было, думаю, чуть больше 50 откликов (максимум 70–80), сопроводительных писем – чуть меньше половины, т. к. я не сразу начал их писать. Различных скринингов и отборов на стажировки или до тестового – около 10–15 (где я уже непосредственно общался с эйчарами), самих тестовых – половина от этого, но не более 10. Настоящих собесов, а не каких-то этапов с тестами от бота или бесед с эйчаром «на адекватность» – два; со второго, по сути, я и попал на свой текущий проект.

Итого работу Игорь искал с октября 2022-го с перерывами; с ноября по декабрь работал в одном стартапе – устроился благодаря знакомому, в феврале 2023-го получил предложение еще от одного стартапа, но очень скоро выяснилось, что денег у него нет: «всё хотели сделать на энтузиазме и обещаниях дать процент, когда проект выстрелит».

Инженер на МТЗ – армия – опять завод – разработчик

Помогли ИТ-курсы: компания готова была забрать 10 джунов без опыта, Алексей был 11-м кандидатом – в итоге повезло.

Обучение: на ИТ-курсах, январь – октябрь 2022 года .

Поиски работы: 1–1,5 месяца «ленивого поиска», на работу вышел за 2 месяца до того, как получил сертификат об окончании курсов.

Алексей учился в БНТУ на инженера-электроника – выпустился из вуза в 2020 году, поработал на заводе, сходил в армию и в 24 года стал айтишником. Вот его история:

– Я всегда считал, что программирование – это скучно, но как-то решил попробовать (это было в 2019 году). Мой сосед по комнате в общаге писал что-то на Python, и я подумал, что ничем не хуже него, – стал смотреть и вдруг так увлекся. А уж как он был удивлен, когда увидел мой код.

С тех пор мне захотелось попасть в ИТ, но с моими нулевыми знаниями это было невозможно. Я попробовал зайти с наскока в Itransition: пришел на общий собес на человек 50, мы проходили тесты на логику, знание проги и английский – 4 часа на все. 20 человек в итоге взяли на практику, меня в том числе. Параллельно я попал на очные бесплатные курсы от EPAM. Но близился распред – и Itransition казалась «ближе и быстрее». Поэтому на курсы от EPAM я забил.

Я выполнял задачки от Itransition, но поскольку моего уровня было недостаточно, то копипастил решения из интернета. Финальный проект – написать клон Twitter – тоже сделал с помощью интернета. Последний собес с ментором завалил: он задавал элементарные вопросы (сейчас я это понимаю), но я оставил их без ответов. Так что результат был ожидаем – отказ.

Что делать? Идти на завод! МТЗ принял меня с распростертыми объятиями. Я проработал там с августа по ноябрь 2020 года, потом ушел в армию – это был год деградации.

Вернулся с твердым намерением уйти в ИТ. Мой план был таким: вернуться на МТЗ (потому что работа «непыльная»), работать и параллельно учиться, а как получу офер – уволиться.

Я уже отложил деньги на курсы, но вдруг увидел объявление от школы TechMeSkills – они предлагали бесплатное обучение тому, кто займет первое место в их конкурсе. Почему бы не попробовать, решил я – и вдруг выиграл. Учиться мы начали в январе 2022 года.

В августе преподаватель с курсов сказал, что его компания набирает джунов без опыта – возьмут 10 человек, но надо выполнить тестовое. А нас всего в группе осталось 10 к концу обучения.

Трое взялись за тестовое, двоих потом позвали на собес – но ни одного из них не взяли. Обо мне и речь не шла. И вдруг через неделю в пятницу вечером мне позвонил мой преподаватель и сказал, что они готовы взять меня, – кто-то отказался от офера. Оказалось, я был одиннадцатым из тех, кого рассматривали. С тех пор я работаю в той компании.

Алексей уточняет, что искать работу «в ленивом режиме» («отправлял CV, но не сильно надеялся – почти везде требовались специалисты с более чем 3 годами опыта») он начал в середине лета. В начале августа уже вышел на ту, которую получил благодаря преподавателю. А в начале октября только получил сертификат об окончании курсов.

«Военизированная структура» – разработчик

Несколько оферов были отозваны после 24.02. Искал на всех площадках – нашел за 3 месяца.

Обучение: ИТ-курсы, май 2021 – январь 2022 года.

Поиски работы: нашел к февралю 2022 года – отозвали оферы, снова нашел в мае.

Еще один читатель перешел в ИТ в 30 лет. До 2019 года он служил в военизированной структуре. Напрягала бюрократия и панибратство, хотелось «нормальных условий работы и оплаты, ну и плюс, конечно, самореализоваться». Друзья-айтишники видели его в ИТ – советовали попробовать.

Иван уволился и на время устроился менеджером по продажам в сеть, торговавшую техникой, – стал копить деньги на обучение. Спустя два года пошел на курс фронтенд-разработки в «ИТ-академию» и успешно завершил обучение к январю 2022 года.

– Я получил несколько предложений, но все они были отозваны в феврале – обстоятельства объяснять не нужно. И тем не менее уже в мае я нашел работу на удаленке в компании в Минске (искал везде, на всех возможных площадках). Правда, нашел не на лучших условиях – но выбора не было.

Читатель рассказывает, что через год сменил компанию на другую. И это как раз «было уже несложно». Иван прокачал профиль в LinkedIn, поработал над CV – а прежде хорошо изучил эту тему.

– Я считаю, что многие специалисты сталкиваются с трудностями при поиске работы из-за того, что уделяют недостаточно внимания оформлению своего резюме и профиля в LinkedIn. Также проблемой является отсутствие инициативы к личному развитию. А ведь даже базовые знания в актуальных технологиях могут значительно повысить шансы перед работодателем в сравнении с их полным отсутствием.

Мы попросили Ивана поделиться статистикой поисков, он ответил, что подсчет не вел.

– Из площадок использовал Rabota.by и Devby.io, искал в Telegram и LinkedIn, заходил и на европейские площадки, такие как Justjoin.it. Нет плохих или ненужных площадок. Если находишься в Беларуси и планируешь тут остаться, то «Хабр Карьера» тоже хороша: на рынке в основном сейчас либо российские работодатели, либо аутсорсы с проектами в Дубае или Казахстане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».