Покушение на Царева: в России опубликовали новые данные 2 29.10.2023, 13:37

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Предателя Украины собираются перевезти.

Коллаборант Олег Царев после нападения во временно оккупированном Россией Крыму 27 октября все еще находится в реанимации, его усиленно охраняют, передают российские СМИ со ссылкой на его соратника Александра Чаленко.

«Если позволит состояние, [Царева] перевезут в Москву. Находится под усиленной охраной ФСБ», - рассказал он.

Как известно, по факту нападения на Царева ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Покушение на Царева - что известно

Напомним, утром 27 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в Крыму напали на Царева. В него несколько раз выстрелили, в санатории, где он жил.

Информированные источники УНИАН сообщили, что покушение на предателя Олега Царева - это спецоперация Службы безопасности Украины. После нападения коллаборант находится в критическом состоянии.

«Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик «русского мира», а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев», - заявил источник.

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