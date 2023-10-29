«Они оставили младенцев как приманку» 29.10.2023, 13:42

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История 10-месячных израильских детей, переживших резню ХАМАСа, дошла до Байдена.

7 октября 10-месячные Рои и Гай провели одни 13 часов в защищенном помещении в их доме в Кфар-Азе. Рядом с ними лежали их родители Итай и Адар Бердичевски, убитые террористами ХАМАСа, сообщают «Детали».

Малыши плакали, и террористы решили использовать их в качестве приманки для израильских сил безопасности. Они поели и расположились на балконе. Предпринималось несколько попыток спасти детей, в результате которых военнослужащие получили ранения.

Наконец, в дом вошли бойцы 13-го батальона бригады «Голани». Они увидели малышей и их убитых родителей. «Мы все немного растерялись, я прослезился. Я почувствовал, что время остановилось», — рассказал командир роты Идо 12-му каналу.

Детей унесли в бронетранспортер, прихватив подгузники и бутылочки. Удивительно, но в дороге, несмотря на шум, малыши уже не плакали. Вскоре их передали медикам.

Семья Адар, также проживавшая в Кфар-Азе, сумела спастись. Теперь она растит близнецов вместе с семьей Итая. Тем временем история Рои и Гая дошла даже до президента США Джо Байдена. Нурит, мать Адар, сказала: «Эти дети — самое ценное, что у нас осталось».

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