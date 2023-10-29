Умер архитектор, построивший «саркофаг» для Лукашенко 12 29.10.2023, 13:50

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Он также спроектировал ряд станций минского метрополитена.

На 91-м году ушел из жизни известный архитектор Михаил Пирогов, автор Дворца Республики и ряда станций минского метрополитена. Он умер 18 октября, сообщает Белорусский союз архитекторов.

Михаил Пирогов родился 25 января 1933 года в городе Артемовск Красноярского края. Сначала учился, а затем работал в Новосибирске. В 1975 году был приглашен в Минск, где работал до начала 2001 года в «Белгоспроекте».

Был руководителем авторского коллектива, который спроектировал Дворец Республики (который часто называют «саркофагом» из-за нелепой архитектурной формы в центре Минска — ред.).

Также Пирогов является автором театра драмы и комедии в Бобруйске, станций минского метрополитена «Академия наук» и «Площадь Якуба Коласа», а также профилактория в Воложинском районе.

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