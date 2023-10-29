Как сохранить чистоту в доме: гениальный метод 1 29.10.2023, 14:15

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Генеральная уборка раз в месяц — это путь в никуда.

Делать раз в месяц генеральную уборку – это путь очень быстро выбиться из сил, возненавидеть наведение порядка и начать прокрастинировать этот тип работ. Поэтому эксперты по клинингу советуют отказаться от этой идеи и распределять работы так, чтобы с определенной периодичностью выполнять что-то несложное и таким образом легко поддерживать порядок дома.

OBOZ.UA поинтересовался, какой должна быть периодичность уборки и в каком режиме нужно уделять внимание разным частям дома. Получился список разных задач, разделенный по частоте.

Каждый день

Уход за полом на кухне и ванной

Подметайте кухню каждый день, чтобы избавиться от крошек, и протирайте ее влажной тряпкой – это уберет пятна жира или различных жидкостей. В ванной после каждого использования собирайте с пола пролитую воду. Это предотвращает образование плесени.

Протирание столешниц

В пористых столешницах из натурального камня могут расти плесень, грибки и бактерии. Чтобы предотвратить проблему, держите все свои поверхности в сухости и чистоте. Раз в день воспользуйтесь мыльной водой или безопасным моющим средством, а затем протрите столешницу досуха.

Раз в несколько дней

Очищение раковин и моек

Регулярное профилактическое обслуживание – лучший способ поддерживать чистоту не только самой сантехники, но и стоков в ванной и кухонной раковине. Снимите сетку со слива, очистите ее от мусора и залейте в трубу несколько литров горячей воды. Этого будет достаточно.

Уборка разбросанных вещей

Наводить чистоту сложно, если на поверхностях и полу разбросаны много разных вещей. Поэтому раз в несколько дней проводите рейд по комнатам и расставляйте разбросанные предметы по своим местам. Вешайте одежду в шкаф, собирайте посуду в мойку, относите книги на полки, складывайте игрушки в ящик и т.д. Это не займет много времени, если делать такую уборку регулярно.

Еженедельно

Уход за коврами и полами

Как часто нужно чистить ковер? Если вы разуваетесь, приходя с улицы, не курите дома и не держите лохматых животных, пылесосить достаточно всего раз в неделю. В противном случае частоту все же лучше увеличить. Пройдитесь пылесосом по всем поверхностям, тщательно обработайте ковер, а затем протрите пол шваброй.

Очищение душевых, ванных и туалетов

В ванной комнате часто застаивается влага, что приводит к образованию плесени на затирке, плитке и занавесках для душа. Тщательная уборка с соответствующими химическими средствами раз в неделю позволит избежать этой проблемы. А еще появления неприятных запахов от сантехники.

Стирка постельного белья

Хотя фактическая частота стирки постельных принадлежностей зависит от многих условий, таких как время года, то, в какой одежде вы спите, и делят ли с вами кровать домашние животные, все же оптимальным вариантом специалисты называют замену и стирку постели раз в неделю.

Ежемесячно

Вытирание пыли

Если у вас дома пыль не накапливается ускоренными темпами, ее можно убирать раз в месяц для доступных мест и каждые три-шесть месяцев для сложных поверхностей, как верхние полки, дверные коробки и т.д. Обязательно используйте влажную тряпку, так как простое протирание поверхности насухо приведет к перераспределению пыли по всему дому. Также вытирайте пыль сверху вниз.

Очистка микроволновок и посудомоек

Чтобы часто используемые кухонные приборы, как микроволновые печи и посудомоечные машины, служили долго, их нужно чистить раз в месяц. Протрите камеру печи и запустите ее на длинную программу, поставив внутрь чашку белого уксуса и чашку пищевой соды – это удалит жир и запахи. Очистите фильтр и промойте посудомойку. Запустите ее на пустой цикл со специальным средством, чтобы избавиться от накипи внутри.

Несколько раз в год

Уборка в кладовых и шкафах

Раз в несколько месяцев производите ревизию своих запасов. Избавляйтесь от просроченных продуктов питания, бытовой химии и косметики, жертвуйте ненужную одежду, отдавайте лишние вещи. Уборка шкафов и кладовок гарантирует, что нежелательные вредители не повредят одежду, не испортят продукты и не причинят иных неприятностей.

Чистка духовок и стиральных машин

Приобретите специальное чистящее средство для стирки и воспользуйтесь им по инструкции. Уделите время тому, чтобы собрать весь пригорелый жир внутри духового шкафа. Это позволит продлить срок службы этой полезной техники.

Ежегодно

Мытье осветительных приборов

Ежегодно выделяйте день, чтобы помыть все осветительные приборы в доме – очистить плафоны и протереть лампочки. Звучит, возможно, слишком педантично, но вы будете удивлены тем, сколько света крадет пыль на этих приборах.

Уборка пыли со штор и обивки

Стирка штор и глубокая чистка обивки позволяют не только избавиться от пыли и застрявших в складках частиц. Текстиль также со временем впитывает запахи, поэтому полезно поддерживать его свежесть с помощью ежегодной генеральной уборки.

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