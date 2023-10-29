Песков опровергает — но это не точно 2 Сергей Романов

29.10.2023, 14:19

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Основания для волнений в Кремле есть.

В Кремле решили воспользоваться старым-добрым «Не можешь победить – возглавь». Панель спикеров сделаем немноголюдной. Запустим через «Генерал СВР» и профессора Соловья. Данные субъекты, кстати, работают дуплетом. Все остальные разнесут весть по этим вашим интернетам: Путина триста тысяч раз похоронят через вайберы и Телеграмы.

Никаких других «подтверждений» этому нет. Поверьте на слово, что называется. Фото и видео, естественно, отсутствуют. Разве только несколько художественных деталей о «последней воле» новопреставленного. Странно еще, что не снабдили сообщение нетленной музыкой из «Крестного отца».

На фоне переворотов в Турции и путча «вагнеровцев» это совершенно несостоятельная история.

Западные медиа об этом то молчат, то публикуют данную «информацию» с изрядной долей иронии. Если вообще не в мемах.

Украинские каналы также освещают «сенсацию» в фарватере западных коллег. С припиской «на фронте тоже ничего не поменяется».

Да, основания для волнений есть. Хозяин то и дело произносит «кхе-кхе», появляется в разных степенях здоровости и помятости лица. Двойников подозревают-с. Вот и запустили шизофреничное послание о «государственнном перевороте после смерти Путина». Какой из этих пассажей вызывает больший шок – на выбор зрителя. Мы уже запустили этот локомотив из товарных вагонов абсурда. Еще и дадим ложную надежду украинцам.

Глубинный народ, кроме того, боится остаться без пастыря. В комплекте – «на кого ты нас покидаешь». Но это вопрос отнюдь не риторического свойства. Как говорится: «имя, сестра, имя». А такого человека не назвали, как бы ни лезли в инфополе всякие медведевы и тихони-технократы мишустины.

Пока же в Кремле доводят до абсурда тему двойников. Очевидно, чтобы не было скучно Банкетному и Удмурту. И, поверьте, это далеко не последний вброс о «смерти» кремлевского начальника.

Только в остальные будут верить уже куда меньше. Это как в сказке о мальчике и волках. Это при том, что смертна даже такая человек-функция как Владимир Путин. Потом нужно будет все равно работать с этой информацией. Продумывать текст, который будет начинаться с «не приходя в сознание» или что-то около того.

Но это будет в другое время. Умрет или ишак, или падишах.

А пока вожжи в руки берут другие соловьи, которые непосредственно разбрасывают кремлевский помет.

Высмеивая авторов таких сообщений. Потому что Путин живее всех живых, несмотря на все наветы хулителей.

На украинскую аудиторию они тоже работают. Там все еще идет поиск хороших русских всех мастей. А также тех, кто готов обманываться относительно смерти Путина.

Усиливая разочарование по поводу несбывшихся прогнозов очередных соловьев.

Старая фсбшная технология. И это один из параметров, в которые умеют российские чекисты.

Но в Кремле уже принюхиваются к запаху мертвечины. Это все неспроста и в Москве играют на опережение. Пока миазмы путинского тлена не достигли носа обывателя.

Главное, верьте Telegram-каналам и, одновременно, песковским опровержениям. Эти врать не будут. Но это не точно.

Сергей Романов, planeta.press

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