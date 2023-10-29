Хренин прибыл с визитом в Китай

Хренин прибыл с визитом в Китай7
- 29.10.2023, 14:22
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И заявил о поиске опоры.
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин встретился с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики Чжаном Юся, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Несмотря на то, что усиливаются тенденции международной конфронтации и санкционного давления, сотрудничество с Китаем для Беларуси находится на возрастающей траектории развития. Достигнутая высокая степень доверительности в наших взаимоотношениях позволяет находить решения всех вопросов в любых ситуациях», — сказал Хренин.
Хренин также заявил о развитии безопасности с опорой на Евразию. «В Республике Беларусь на фоне продолжающейся деградации европейской безопасности все большее значение придают развитию безопасности с опорой на Евразию. Это может стать более широкой альтернативой существующим механизмам поддержания мира во многих регионах нашей планеты», — сказал он.