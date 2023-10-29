В Минске остановилось движение по Московской линии метро 29.10.2023, 14:32

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Из-за «инцидента с пассажиром».

В воскресенье, 29 октября, на 15 минут приостанавливали движение поездов на Московской линии метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

«29 октября на станции метро «Восток» произошел инцидент с пассажиром. В связи с этим в 13.22 снято напряжение с контактного рельса, временно остановлено движение по Московской линии метро», — сообщил метрополитен.

Движение было восстановлено в 13.37. Подробности инцидента не раскрываются.

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