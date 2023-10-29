Соловьев онемел: российскому пропагандисту закрыли рот прямо в эфире ТВ 2 29.10.2023, 14:40

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Скандал разразился после заявления об уровне жизни в РФ.

Кремлевский пропагандист Яков Кедми отошел от методички и в прямом эфире разразился правдой о скатывании россиян в нищету.

В эфире федерального телеканала «Россия 1» неожиданно прозвучала правда, неудобная для Кремля, передает dialog.ua.

Пропагандист Яков Кедми разоткровенничался о том, что на фоне «СВО» россияне стремительно беднеют.

Инцидент случился в эфире пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я ж не живу здесь, но я приезжаю. Мое впечатление, что основной пакет необходимых продуктов и того, что надо для жизни, сегодня и на сегодняшнюю зарплату ваши граждане могут купить меньше, чем полгода назад! И еще меньше, чем полтора года назад», - заявил Кедми.

Упоминание полутора лет, вероятно, стало его указанием на путинскую «спецоперацию» в Украине. Соловьев онемел от правды из уст Кедми.

А вот другие «эксперты» попытались быстро заткнуть рот экс-дипломату.

«Ну это… Это вряд ли! Вряд ли! Это что-то я совсем не понимаю, почему… А вы проводили исследования? А вы откуда это взяли? Я не пойму… На самом деле, поменялось очень мало что. Есть определенная проблема с инфляцией, но это 20-й еще год, 19-й, когда стали продавать», - пытался неумело лгать один из «экспертов».

Он весьма агрессивно отчитывал Кедми за его слова о подорожании продуктов в РФ.

Известно, что пропаганде Кремль категорически запрещает указывать на связь «СВО» с экономическими проблемами РФ.

Именно поэтому, очевидно, «эксперт» неумело попытался солгать, что проблемы с инфляцией якобы были до войны, а сейчас все наладилось.

Проблема с подорожанием товаров в РФ сейчас настолько серьезна, что Кремль пошел на убийственный для экономики шаг с повышением ключевой ставки.

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