«Хороший барбер реально может зарабатывать до $2 тысяч в месяц» 29.10.2023, 14:51

Белорус открыл парикмахерскую с провокационным названием и интерьером.

В июле 2023 года опытный мастер Максим Курень наконец преодолел сложный четырехлетний путь от идеи до реализации и воплотил в жизнь свою давнюю мечту – собственный барбершоп с особым вайбом.

Кажется, что в этой истории нет ничего необычного, но вывеска Milf Hunter, провокационные интерьеры и такие же элементы декора явно выбиваются из того, что мы привыкли видеть в других барбершопах. «Про бизнес» побывал в гостях у начинающего предпринимателя, чтобы узнать, как родилась смелая концепция и почему проект пока не взлетел.

«Бросил университет и пошел работать на стройку»

– Моя семья жила совсем небогато, поэтому уже на первом курсе университета я перевелся на заочку и пошел работать на стройку: сначала подсобным рабочим, а позже электромонтажником и укладчиком паркета. Там задержался на несколько лет, потом ушел торговать обувью, но ни одна из новых профессий мне не нравилась.

Я даже поймал жесткое выгорание из-за того, что каждая новая работа была лишь попыткой заполнить свободное время и хоть как-то обеспечить свой быт без перспектив самореализации.

А ведь меня всегда тянуло в творческую сферу, но, как раскрыть свой потенциал, понимания не было. Уже тогда я периодически стриг своих друзей и знакомых, однако о карьере барбера еще не думал.

На то время в Минске почти не было барбершопов, а индустрия только-только зарождалась благодаря появлению российских франшиз. И тут я случайно пересекаюсь со знакомым, который одним из первых осознал перспективы новой концепции стрижек и быстро перестроился. Он и стал моим наставником, открыв мне двери в новую профессию.

«Хороший барбер на фрилансе реально может зарабатывать до 2000$ в месяц»

Первое время стриг своих знакомых на дому, но, когда набил руку, сразу устроился в барбершоп. Там я впервые в жизни нашел дело по душе и перестал жить от зарплаты до зарплаты. А вообще заработок мастера сильно зависит от местонахождения и степени разрекламированности барбершопа. Если это какой-то сильный бренд в богатом районе, то, разумеется, там хорошие доходы.

Как по мне, сейчас средняя зарплата барбера колеблется в диапазоне 1000–1500 рублей. Но тут нужно отметить, что опытные спецы уходят работать на себя и сами арендуют кресло, используя базу клиентов с прошлых мест работы. Такие ребята вполне могут зарабатывать до 2000$ в месяц.

Лично я никогда не ставил первостепенной целью зарабатывание денег. Для меня стрижки – это прежде всего ремесло и творчество. Если ты приходишь в эту профессию ради денег, то вряд ли здесь надолго задержишься, потому что барберы достаточно быстро достигают своего финансового потолка.

Однако моя душа лежит к этому делу, поэтому процесс никогда не надоедает. Многие могут сказать, что стричь людей – это обычная ежедневная рутина, но опытный мастер знает, что никогда не бывает одной и той же стрижки. К тому же через тебя всегда проходит много разных людей, поэтому каждый день находятся новые знакомства и темы для обсуждения.

Спустя пару лет работы в барбершопе я решил арендовать свое кресло и начал стричь самостоятельно. У меня было примерно 70 клиентов в месяц, и каждому я старался предложить качественный сервис. Во-первых, всегда нужно встречать человека таким образом, чтобы ему было понятно, что здесь рады его видеть. Во-вторых, необходимо делиться своим экспертным мнением, когда это требуется.

Часто бывает, что раньше человек ходил к другому мастеру и даже не знал, что какая-то новая стрижка идет ему больше. В таком случае нужно брать инициативу в свои руки и предлагать что-то сверх стандартных ожиданий. Если ты как профессионал боишься это делать или в чем-то не уверен, то возникает вопрос: «А зачем тогда работать?»

Ну и третий важный момент – всегда нужно давать клиенту хорошую цену. Я не говорю, что она должна быть низкой. Я имею в виду, что по ценнику человек должен понять, что здесь он получит качественную услугу, которая доступна далеко не всем. А еще очень важен внешний вид самого мастера. Он точно не должен быть с лишь бы какой стрижкой, ведь если ты за собой не следишь, то кто может поверить в твой профессионализм?

«Milf Hunter – это попытка проявить свою индивидуальность»

Как я и говорил, барберы быстро упираются в свой потолок развития, поэтому, если ты пришел сюда не из-за денег, свой бизнес – единственная возможность двигаться дальше. Интересно то, что с февраля 2022 года количество клиентов, которые приходили ко мне на кресло, уменьшилось почти в два раза, но я все равно решил, что открою свой барбершоп, несмотря ни на что.

Я и так вынашивал эту идею почти 4 года, но все никак не решался. Мне очень хотелось создать концептуальное место, которое бы отражало мое состояние души. Быть как все – это точно не для меня. Я всегда любил необычное творчество: готику, контрастные цвета и фильмы ужасов на вампирские темы.

Через дизайн помещения мне хотелось транслировать свои предпочтения и заряжать людей бунтарским духом. По той же логике появилась вывеска Milf Hunter. Идею по приколу подсказал мой знакомый, когда мы случайно послушали одноименную песню (песня российской рок-группы Nevelove «Милфхантер» в 2021 году стала настоящим мемом про молодых людей, которые предпочитают женщин постарше. – «Про бизнес»), а я спустя полгода вспомнил о ней и решил: «А почему бы и нет?» Это попытка проявить свою индивидуальность.

Наверное, у каждого парня есть притягательный образ такого антигероя, которого вслух никто не упоминает, но где-то внутри он все равно живет. Всем моим клиентам нравится это название, хотя многим, конечно, любопытно узнать, почему оно именно такое.

Я нашел помещение достаточно быстро, а вот на этапе ремонта все затянулось. Первой сложностью стали поиски толкового дизайнера. Тут как с фотографами: вроде бы у всех есть камера, но то, какой результат получится на выходе, ты никогда не знаешь. Еще более сложным испытанием стали строители. Целых полтора месяца ко мне приезжали люди, называя абсолютно разные цены, хотя все были по чьей-то рекомендации.

Когда все-таки нашел подходящих работников, на голову сваливались новые потоки проблем: то дизайн не готов, то строители не успевают, то еще что-нибудь происходит. В итоге только спустя полгода мучений и хаоса мы открыли свои двери и принимаем клиентов уже четвертый месяц.

«Дела идут хуже, чем я думал»

Открытие барбершопа обошлось в 25 000$. Примерно 70% от суммы ушло на ремонт. Весь интерьер, ресепшн и мебель – это креатив профессионального дизайнера, поэтому ценник соответствующий. Я вложил все средства из своих накоплений, не строил никаких стратегий и разбирался с проблемами по ходу дела. На момент открытия в клиентской базе было максимум 60 человек, и именно они стали опорой на первое время.

К сожалению, дела идут хуже, чем я думал, потому что, во-первых, люди продолжают уезжать, а во-вторых, мы открылись летом в несезон, когда все предпочитали меньше тратить. В глубине души я, конечно, рассчитывал на больший резонанс после открытия, особенно учитывая нашу нетривиальную концепцию.

К тому же я по-прежнему уделяю много времени ведению соцсетей: если этого не делать, то люди просто о тебе забудут. Но, несмотря на все усилия, моя активность стала хуже откликаться, и я пока не могу ответить, с чем это связано. Сейчас у нас примерно 50–60 клиентов в месяц с ценником 55 рублей за стрижку, и этого не хватает, чтобы покрывать затраты на содержание барбершопа и зарплату трех мастеров.

Я отдаю своим барберам 50% от чека. Многим может показаться, что это слишком много, но тут стоит мыслить на долгосрочную перспективу и понимать, что через некоторое время человек неизбежно начинает думать, что ему недоплачивают. Тогда появляются разные хитрости вроде переманивания клиентской базы. Чтобы этого избежать, я обеспечиваю достойную плату прямо со старта.

Кроме аренды и зарплат, много денег также уходит на обновление обслуживающих материалов: шампуни, полотенца и прочие принадлежности. На Instagram пока трачу не больше 50$ в месяц и веду его самостоятельно, но, к сожалению, он практически не приносит трафика.

В будущем хочу переформатировать подход к ведению соцсетей и начну снимать видеонарезки рабочего процесса, отказавшись от скучных фотографий. А вообще нам просто нужно, стиснув зубы, подождать, пока разгонится сарафанное радио и придут новые клиенты.

Моя главная цель на ближайший год – обеспечить стабильный приток новых людей и выйти на маржинальность хотя бы на уровне 50%.

За все время я ни разу не пожалел о том, что открыл свой барбершоп. Уверен, что все получится, потому что горю этим делом. Но одновременно мне хочется построить систему, которая сможет работать автономно и позволит мне больше отдыхать без потери в доходах. Меня вполне устроит, если бизнес будет приносить от 3500$ в месяц. Возможно, тогда можно будет подумать об открытии второго филиала, но для этого клиентский поток должен быть на уровне примерно 300 человек в месяц.

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