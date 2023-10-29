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В Беларуси официально ликвидировали издательство «Кнігазбор»

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  • 29.10.2023, 15:01
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В Беларуси официально ликвидировали издательство «Кнігазбор»

Об этом сообщил директор издательства.

Мингорисполком 26 октября принял решение исключить издательство «Кнігазбор» из Единого государственного регистра. Об этом сообщил в «Фейсбуке» директор издательства Геннадий Винярский.

«Все, и юридически издательства «Кнігазбор» нет», – констатировал он.

Давление на издательство началось в 2021 году, когда сотрудники Департамента финансовых расследований КГК пришли в офис «Кнігазбора» и домой к Винярскому, забрали цифровую технику и полтысячи экземпляров романа Виктора Мартиновича «Революция».

По «делу книгоиздателей» тогда проходили несколько издательств, которые якобы подозревались в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Потом уголовное дело прекратили.

В октябре 2022 года сеть государственных книжных магазинов «Белкнига» разорвала договоры с «Кнігазборам» и другими издательствами, которые печатают книги на белорусском языке.

В декабре 2022 года Министерство информации приостановило деятельность издательства, а в январе 2023 года начался процесс ликвидации.

Ряд книг «Кнігазбора», включая произведения классиков, власти объявили «экстремистскими».

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