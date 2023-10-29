NYT: Израиль изменил формат наземной операции в секторе Газа 29.10.2023, 15:13

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Решение якобы было согласовано с главой Пентагона.

Армия обороны Израиля якобы «приостановила» наземную операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа. Вместо полномасштабного вторжения ЦАХАЛ решил провести более ограниченные наземные операции.

По словам американских официальных лиц, такое решение израильских военных было согласовано с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает издание The New York Times.

Представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что на данном этапе трудно сказать, какую именно тактику выберет Израиль. Однако увеличение количества авиаударов и наземных операций за последние три дня указывает на более решительную позицию ЦАХАЛ.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 28 октября, что накануне израильские войска вошли в сектор Газа, чтобы начать «второй этап войны».

На сегодняшний день действия израильских сухопутных войск в Газе более узконаправлены, чем то, что израильские военные первоначально описали главе Пентагона и другим высокопоставленным военным чиновникам США.

Несмотря на это первоначальные планы израильской армии встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей.

В телефонных разговорах со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом Остин подчеркнул необходимость тщательного рассмотрения того, как израильские силы могут провести наземное вторжение в Газу, где ХАМАС имеет сложную сеть туннелей под густонаселенными районами.

Другими факторами, которые также, вероятно, повлияли на планирование войны Израилем, по словам американских чиновников, являются возможное влияние на переговоры о заложниках и тот факт, что израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях относительно того, как, когда и стоит ли вообще проводит наземную операцию в Газе.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

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