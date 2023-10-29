Соболенко устроила истерику во время подготовки к финалу WTA 9 29.10.2023, 15:21

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Спортсменка выдвинула претензии к организаторам турнира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая сейчас удерживает звание первой ракетки мира, раскритиковала организаторов Итогового теннисного турнира WTA Finals.

В этом году соревнования решили проводить в мексиканском Канкуне, но, несмотря на теплый прием, организовать тренировки ведущим теннисисткам мира на высшем уровне организаторам не удалось.

Соболенко пожаловалась, в частности, на то, что спортсменам выделили очень мало времени на то, чтобы привыкнуть к новому корту. Обычно организаторы крупных турниров дают на это три-четыре дня, чтобы спортсмены могли спокойно освоиться и приспособиться к новым для них условиям. Однако в этот раз, по словам белорусской теннисистки, им выделили всего 45-60 минут.

«Я не довольна, что мы не смогли тренироваться на игровой площадке, то есть, на стадионе. Я думаю, это не тот уровень, который требуется для финала WTA», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Она отметила, что другие игроки тоже недовольны такими обстоятельствами и, хотя «все находятся в одинаковых условиях», условия подготовки к финалу WTA должны быть лучше.

«Это не хорошо. Но будем видеть — как есть, так есть. Надеюсь, что в следующем году WTA справится лучше», — резюмировала белоруска.

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