Истребители США перехватили самолет у резиденции Байдена 29.10.2023, 15:26

5,896

Начальник отдела связи Секретной службы раскрыл подробности.

Истребители армии США перехватили самолет у резиденции президента США Джо Байдена. Он оказался гражданским, сообщает Politico.

Инцидент произошел в субботу, 28 октября, в Уилмингтоне, штат Делавер. Ситуацию прокомментировал журналистам Энтони Гульелми, начальник отдела связи Секретной службы США.

Энтони Гульелми рассказал, что американские истребители подняли в небо, чтобы перехватить неизвестный самолет, зашедший в закрытое воздушное пространство. Инцидент произошел ориентировочно в 14 часов 28 октября по местному времени.

«Как мера пресечения средства были направлены на перехват, и гражданский самолет успешно приземлился в соседнем аэропорту», – заявил начальник отдела связи Секретной службы США.

Он пояснил, что ситуация не отразилась на перемещении президента США. Кроме того, агенты Секретной службы Соединенных Штатов уже проводят расследование по координации с Федеральным управлением гражданской авиации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».