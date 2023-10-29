Финэксперт рассказала, как налоговая следит за переводами денег на карточки белорусов 3 29.10.2023, 15:32

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Есть две новости — хорошая и плохая.

У налоговой могут возникнуть вопросы по некоторым денежным переводам по карточкам одного физлица другому. Это грозит не только вопросами со стороны поверяющих, но и некоторыми проблемами. Какими конкретно, рассказала финансовый аналитик.

— Кто следит за поступлениями на вашу карту? Наверняка, вы были в ситуации, когда вас попросили или вы попросили кого-то перевести деньги с карты на карту. То ли это оплата товаров, работы, услуг или это просто подарок. Признавайтесь, было? Я думаю, что было. Давайте разберемся, насколько это опасно и следит ли налоговая за такими переводами, — отмечает в видео в TikTok Людмила Яцкевич, которая специализируется на консультировании по налогам, льготам и бухгалтерской практике.

Специалист отметила, что у нее есть две новости по этой теме: хорошая и не очень.

— Хорошая — налоговая не отслеживает каждый перевод и доступа к информации по банковским счетам физлиц у нее нет, — уточнила Людмила Яцкевич. — Однако есть и плохая новость: налоговая вправе запросить информацию у банка в рамках камеральной проверки соответствия доходов и расходов физлиц. А уже при анализе данных — выявить подозрительные платежи.

Людмила Яцкевич пояснила, какие платежи обязательно вызовут вопросы у налоговой.

— Конечно же, регулярные поступления в фиксированной сумме, а также регулярные поступления от одних и тех же физических лиц и массовые частые переводы от физлиц, ИП и фирм. Такие переводы чаще всего расцениваются как скрытые доходы от трудовой и предпринимательской деятельности. И разубедить их в этом очень как сложно.

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