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Кремль дал отмашку на разгул антисемитизма на Северном Кавказе

  • Леонид Невзлин
  • 29.10.2023, 15:40
  • 4,426
Кремль дал отмашку на разгул антисемитизма на Северном Кавказе

Евреи становятся прямыми заложниками Путина.

Кремль дал отмашку на разгул махрового антисемитизма на Северном Кавказе. Без указания вышестоящего московского начальства власти на местах не позволили бы себе реагировать на международные события по собственному усмотрению. Не такая страна РФ сегодня.

Неделю назад пропагандист Киселев нашел официальное оправдание для антисемитизма, выстроил логическую цепочку: РФ — исторически мусульманская страна. А для мусульман антисемитизм – это культурная норма. Параллельно четко пошла агрессивная антисемитская и антиизраильская волна в Чечне, потом в Дагестане, теперь вот в Нальчике... Началось с коллективных молитв в поддержку палестинцев, теперь мы видим, что еврейские общины северокавказских республик находятся в большой опасности. Несколько дней назад анонимные каналы уже опубликовали имена раввинов и адреса синагог в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте, сопроводив их антисемитскими заявлениями.

Зачем это Кремлю совершенно понятно. Евреи становятся прямыми заложниками Путина, он будет пытаться торговать их безопасностью и свободой на международном рынке. Как это делал СССР, в который он мечтает вернуться, как это делают сегодня прилежные ученики Путина из ХАМАСа.

Леонид Невзлин, t.me

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