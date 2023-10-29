Агроном и водителей сельхозтехники удивили белорусов странным танцем в TikTok 29.10.2023, 15:57

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Видеофакт.

Сотрудники коммунального сельхозпредприятия имени Адама Мицкевича в Мостовском районе становятся звездами в TikTok — их задорный танец в соцсети на фоне тракторов и уборочных машин набрал уже больше 700 тысяч просмотров.

Видео появилось несколько дней назад и, кажется, имеет все шансы собрать миллион просмотров. На нем главный инженер предприятия Владимир Пурплевский и его коллеги зажигательно танцуют в полях под грузинский кавер на известную песню итальянской группы The Kolors.

В комментариях пользователи поддержали коллектив: «Вот молодцы агрономы. Подбадривают работников, прям душа за вас радуется. Мне бы такого агронома веселого», — написала Татьяна.

«Так естественно, так по-людски, люблю наших людей, простых тружеников полей», — добавил Юрий.

Тикток о работе на сельхозпредприятии, вероятно, именно Пурплевский и ведет. И танцы, судя по всему, агроном очень любит. А сам себя он называет «инженером в хозяйстве, балаболом в деревне» и снимает забавные скетчи о работе и жизни.