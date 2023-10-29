В Волновахе солдат РФ расстрелял большую семью с детьми за отказ отдать дом «кадыровцам» 29.10.2023, 16:00

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Девять членов семьи были убиты в собственном жилище.

В Волновахе российский военный расстрелял большую семью с ребенком за отказ отдать дом «кадыровцам».

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он призвал всех, кто имеет хоть какие-то детали относительно преступления, информировать силы сопротивления.

«Жестокое убийство в Волновахе. Российский военный расстрелял прямо в доме девять человек. В том числе девочку - ученицу 4 класса... даже местная мраZота не прячет, большую семью расстреляли за отказ отдать дом «кадыровцам», - написал Андрющенко.

Он отметил, что это самое крупное и громкое преступление россиян после оккупации и его уже пытаются скрыть, хотя информация уже успела распространиться социальными сетями.

По словам Андрющенко, расстрел семьи подтвердили партнеры по информационному сопротивлению из Волновахи.

Местные жители, соседи и родственники убитых в разговоре с ASTRA подтвердили, что убийство совершил российский военнослужащий.

Как рассказали ASTRA соседи и дальняя родственница убитых, все произошло в пятницу, 27 октября, в доме на улице Донецкой. В доме жили муж и жена — Наталья и Андрей, а также их дети — ученица младших классов Настя и 4-летний Никита. Что именно произошло до убийства, достоверно неизвестно. Преступник расстрелял всю семью с детьми и еще 5 человек, которые также находились в доме.

«Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть, это сделали, когда они спали», — сказала ASTRA дальняя родственница убитых со ссылкой на очевидцев.

«Убийство совершил военнослужащий ВС РФ. С мужем Наташи он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка. Они начали пытаться скрыть все, соседям сказали — молчать», — рассказал знакомый семьи.

«У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, вскрыли дом, а они все убиты», — рассказали еще одни соседи убитых.

«Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы — военные. Никто не задержан, всем теперь страшно», — добавил сосед семьи.

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