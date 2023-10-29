Под Минском продают дом мечты 1 29.10.2023, 16:16

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В нем есть все удобства.

Этот дом под Минском хорош тем, что в нем все готово на 100%, и будущему хозяину ничего не придется доделывать даже по мелочам. В коттедже есть бассейн, сауна и даже пруд с рыбками. Газ и все удобства для беззаботного круглогодичного проживания — также в наличии, пишет Realt.by.

Находится этот коттедж в деревне Столбуновичи Минского района. Это 20 километров от МКАД в слуцком направлении.

Дом построен из дерева. Сейчас на участке в 25 соток размещается целый комплекс разнообразных построек. Среди них — баня с купелью и гостевой комнатой, хозблок для хранения инвентаря с большим погребом, летняя кухня с печкой, виноградная беседка, вольер для собаки и спортивная площадка.

Также на участке есть небольшой прудик с рыбками.

Сам коттедж состоит из двух уровней. Общая площадь постройки — 167 квадратных метров. В доме разместилось 4 спальни, гостиная, кухня, 2 санузла (по одному на каждый этаж), котельная и терраса.

Помещения в доме отделаны натуральным деревом, в интерьере также много кованых элементов.

Отапливается коттедж газом. Также тут есть камин и печь с лежанкой.

Ну и какой же загородный отдых без сауны и бассейна.

Весь участок огорожен, есть подкатные ворота с пультом и калитка. Перед домом оборудована площадка на две машины, между всеми постройками проложены плиточные дорожки, а продуманный ландшафтный дизайн радует глаз в любое время года.

Сама деревня Столбуновичи — это большой населенный пункт со школой, детским садом, магазинами и другой инфраструктурой. В нескольких километрах расположен музейный комплекс «Дудутки».

Стоимость коттеджа составляет 295 тысяч долларов.

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