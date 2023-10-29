США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины 29.10.2023, 16:18

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Системы FrankenSAM сочетают американские и советские компоненты.

США по просьбе Украины создали гибридные системы ПВО FrankenSAM, сочетающие американские и советские компоненты. Как рассказали американские чиновники газете The New York Times, для их производства используются пусковые установки или радары из арсенала украинских вооруженных сил.

Два варианта этих импровизированных средств ПВО — с сочетанием советских пусковых установок «Бук» и американских ракет «Sea Sparrow» и совмещением советских радаров с американскими ракетами «Sidewinder» — прошли испытания на военных базах в США. Этой осенью их поставят в Украину, сообщают официальные источники.

«FrankenSАМ вносят свой вклад в заполнение критических пробелов в системе противовоздушной обороны Украины, и это самая важная проблема, с которой сталкивается Украина сегодня», — рассказала Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.

Проект гибридных установок запустили в конце 2022 года. Киев попросил союзников поставить ракеты для нескольких десятков советских пусковых установок «Бук» и радаров, которые простаивали в арсенале Киева. Учитывая, что западным странам будет трудно найти советские боеприпасы, в Киеве предложили переоборудовать имеющиеся пусковые установки под ракеты НАТО.

За последние 20 месяцев ВСУ получили разнообразные системы ПВО от западных союзников, включая передовые Patriot и IRIS-T, а также более 2 000 ПЗРК «Stinger».

В четверг, 26 октября администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительных $150 миллионах в военной помощи, включая боеприпасы для систем ПВО, включая ракеты Sidewinder для одной из вариантов FrankenSAM. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его правительство предоставит Украине три батареи сложных средств ПВО, включая еще одну систему Patriot, в рамках так называемого «зимнего пакета» на сумму почти $1,5 млрд.

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