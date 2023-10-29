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Когда ждать трамваи в минском микрорайоне Сухарево

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  • 29.10.2023, 16:30
Когда ждать трамваи в минском микрорайоне Сухарево

Рассказал «Минсктранс».

Перспектива развития трамвайных маршрутов в Минске будет рассмотрена после строительства метро. Об этом «Радио-Минск» рассказал гендиректор «Минсктранса» Олег Дзюбенко, пишут «Минск-Новости».

«Что касается Сухарево, то потенциал района еще не раскрыт, поскольку там продолжается строительство», - отметил Олег Дзюбенко.

Что же касается новых трамвайных вагонов на уже существующих маршрутах, то, по словам специалиста, сейчас идет согласование техзадания на их изготовление.

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