Когда ждать трамваи в минском микрорайоне Сухарево 1 29.10.2023, 16:30

Рассказал «Минсктранс».

Перспектива развития трамвайных маршрутов в Минске будет рассмотрена после строительства метро. Об этом «Радио-Минск» рассказал гендиректор «Минсктранса» Олег Дзюбенко, пишут «Минск-Новости».

«Что касается Сухарево, то потенциал района еще не раскрыт, поскольку там продолжается строительство», - отметил Олег Дзюбенко.

Что же касается новых трамвайных вагонов на уже существующих маршрутах, то, по словам специалиста, сейчас идет согласование техзадания на их изготовление.

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