Бывший игрок НХЛ скончался после того, как получил удар коньком по горлу

Бывший игрок НХЛ скончался после того, как получил удар коньком по горлу4
- 29.10.2023, 16:46
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Жуткая трагедия.
Хоккеист Адам Джонсон умер в результате трагического инцидента, который произошел с ним во время хоккейного матча в Великобритании.
Как сообщает Daily Mail, в субботу, 28 октября, состоялся поединок в рамках Кубка вызова между Шеффилд Стилерс и Ноттингем Пантерз, за который выступал Джонсон.
Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T— Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023
Хоккейный матч был прерван во втором периоде, ведь Адам получил серьезную травму. Джонсону порезали горло в результате удара лезвием конька в шею.
29-летнему спортсмену моментально начали оказывать помощь, включая хоккеистов, которые окружили его. Матч был закончен, а зрителей попросили покинуть стадион.
Джонсон был немедленно отправлен в местную больницу, но врачи не смогли спасти спортсмена.
Его мать утром поделилась своим горем в социальных сетях: «Сегодня я потеряла половину своего сердца».
Отметим, на протяжении карьеры Джонсон выступал в НХЛ, где провел 13 матчей в составе Питтсбурга.