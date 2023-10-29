Бывший игрок НХЛ скончался после того, как получил удар коньком по горлу 4 29.10.2023, 16:46

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Жуткая трагедия.

Хоккеист Адам Джонсон умер в результате трагического инцидента, который произошел с ним во время хоккейного матча в Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, в субботу, 28 октября, состоялся поединок в рамках Кубка вызова между Шеффилд Стилерс и Ноттингем Пантерз, за который выступал Джонсон.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T — Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023

Хоккейный матч был прерван во втором периоде, ведь Адам получил серьезную травму. Джонсону порезали горло в результате удара лезвием конька в шею.

29-летнему спортсмену моментально начали оказывать помощь, включая хоккеистов, которые окружили его. Матч был закончен, а зрителей попросили покинуть стадион.

Джонсон был немедленно отправлен в местную больницу, но врачи не смогли спасти спортсмена.

Его мать утром поделилась своим горем в социальных сетях: «Сегодня я потеряла половину своего сердца».

Отметим, на протяжении карьеры Джонсон выступал в НХЛ, где провел 13 матчей в составе Питтсбурга.

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