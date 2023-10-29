МАРТ разрешил включать в цену товара стоимость его доставки курьером 2 29.10.2023, 17:10

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Нововведение вступило в силу.

Субъекты торговли получили разрешение включать в цену товаров расходы на оплату услуг по их доставке, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Новшество предусмотрено постановлением МАРТ от 19 октября 2023 года № 64, опубликованным 28 октября на Национальном правовом портале. Этот документ уточняет порядок включения расходов по доставке товаров, цены на которые в Беларуси регулируются.

Согласно постановлению, субъектам торговли разрешается включение в цену товаров оплаты услуг сторонних организаций и ИП по доставке товаров.

Таким способом намерены покрыть большинство расходов, которые связаны с курьерской службой. В частности, стоимость товаров будет формироваться с учетом услуг сторонних организаций и ИП, которые осуществляют доставку.

В постановлении уточняется, что включение стоимости доставки в цену товаров позволит компенсировать расходы на зарплату курьерам, приобретение горюче-смазочных материалов, амортизационные отчисления при использовании автотранспорта, а также расходы на его техобслуживание.

При разработке документа МАРТ учел предложения бизнес-сообщества.

Нововведение вступило в силу после официального опубликования постановления.

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