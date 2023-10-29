В витебский приют для животных привезли сразу 19 щенков 6 29.10.2023, 17:23

2,660

Малышам ищут хозяев.

В витебский приют для бездомных животных «Добрик» сотрудники отлова привезли сразу 19 щенков. Такого пополнения в благотворительной организации не ожидали и сейчас малышам активно ищут новый дом. Все животные здоровы и получили имена на букву «И», сообщается на странице приюта во «Вконтакте», передает «Зеркало».

Малышей доставили в «Добрик» 19 октября. Как говорят в приюте, щенки все разные — по росту, характеру, окрасу. Все животные здоровы, им проведена первичная обработка.

— Все щенки получили имена на букву «И». В результате образовалась разношерстная и разномастная И-семейка, состоящая из трех пометов, членам которой очень нужны хозяева, — сообщают в приюте.

Там надеются найти всем привезенным щенкам хозяев.

В комментариях к посту говорят, что животных привезли с фермы в деревне Подберезье, что недалеко от Витебска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».