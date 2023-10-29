В витебский приют для животных привезли сразу 19 щенков

В витебский приют для животных привезли сразу 19 щенков6
- 29.10.2023, 17:23
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Малышам ищут хозяев.
В витебский приют для бездомных животных «Добрик» сотрудники отлова привезли сразу 19 щенков. Такого пополнения в благотворительной организации не ожидали и сейчас малышам активно ищут новый дом. Все животные здоровы и получили имена на букву «И», сообщается на странице приюта во «Вконтакте», передает «Зеркало».
Малышей доставили в «Добрик» 19 октября. Как говорят в приюте, щенки все разные — по росту, характеру, окрасу. Все животные здоровы, им проведена первичная обработка.
— Все щенки получили имена на букву «И». В результате образовалась разношерстная и разномастная И-семейка, состоящая из трех пометов, членам которой очень нужны хозяева, — сообщают в приюте.
Там надеются найти всем привезенным щенкам хозяев.
В комментариях к посту говорят, что животных привезли с фермы в деревне Подберезье, что недалеко от Витебска.