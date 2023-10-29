Педагоги Португалии анонсировали масштабную двухнедельную забастовку 4 29.10.2023, 17:37

Они будут требовать от властей решить проблему низких зарплат.

Профсоюз всех работников образования Португалии S.TO.P. объявил о двухнедельной забастовке учителей и непедагогического персонала с 13 по 29 ноября, требуя от властей решить проблему низких зарплат педагогов и нехватки кадров.

Об этом пишет португальское издание Jornal de Notícias.

Португальский профсоюз педагогов утверждает, что проект госбюджета Португалии на 2024 год не предусматривает надлежащих инвестиций «в государственные школы, а также в достоинство всех тех, кто там работает и учится».

«Мы хотим предупредить родителей и общество в целом, что в случае, если ничего не будет решено, следующий госбюджет углубит упадок госшкол и качество образования наших детей, неотвратимо усложняя их будущее», – говорится в заявлении S.TO.P.

Общенациональная забастовка педагогов в Португалии продлится с 13 по 29 ноября. К ней, утверждают организаторы, присоединятся все школы, а средства на проведение привлекут из забастовочного фонда профсоюза.

Кроме того, 18 ноября педагоги планируют пройти маршем от здания Министерства образования до парламента Португалии в Лиссабоне.

Последний день забастовки совпадает с днем, когда португальские законодатели должны окончательно одобрить проект бюджета на 2024 год.

Забастовки учителей в Португалии время от времени происходят с декабря 2022 года, из-за них некоторые школы страны были вынуждены временно прекратить работу. В начале этого года тысячи людей в Лиссабоне также митинговали, требуя повышения цен и пенсий.

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