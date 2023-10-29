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Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира перенесли

  • 29.10.2023, 18:17
Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира перенесли

Бой должен был состояться в декабре.

Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на промоутера британского боксера Фрэнка Уоррена.

Ожидалось, что бой пройдет 23 декабря в Саудовской Аравии. ESPN в конце сентября сообщал, что боксеры подписали контракт на поединок.

В субботу Фьюри победил в Эр-Рияде экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, при этом британец побывал в нокдауне в третьем раунде, а после боя был в синяках и с рассечением.

«Бой против Усика перенесен, — сказал Уоррен. — Он не состоится в декабре. Тайсону нужно время на восстановление и подготовку».

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