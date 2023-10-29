«Ему не нравилась моя европейская педантичность» 10 29.10.2023, 18:26

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Белоруски рассказали, с какими проблемами столкнулись в отношениях с иностранцами.

Вряд ли многие ставят цель встречаться с иностранцами, но иногда жизнь так складывается, что это получается само собой. Издание BGmedia собрало истории романтических отношений белорусок с ребятами-иностранцами из Польши, Саудовской Аравии и Танзании.

«Собака оказалась очаровательной, хозяин — не менее»

Ирина приехала в Польшу в июле 2022 года, а уже в сентябре познакомилась с очаровательным поляком. В отношениях пара уже больше года.

«Я вышла в «Жабку», которая находится на первом этаже моего дома. Захотелось свежих булочек. Заметила, что во дворе гуляет парень с собакой. Я «повернута» на собаках, поэтому каждую пытаюсь погладить. И в этот раз сделала то же самое, спросив у хозяина, можно ли. Он разрешил.

Собака оказалась очаровательной, хозяин — не менее. С парнем мы разговорились, он попросил мой номер телефона. Через пару дней мы уже сидели в кафе на нашем первом свидании», — рассказывает девушка.

По словам Ирины, ее парень, как и поляки, которые ей знакомы, очень пунктуальные люди. Если договорились на встречу в определенное время — значит нужно точно в это время быть на месте.

«Я из тех людей, которые обычно опаздывают всегда и везде. На несколько минут, но все же. А мой парень очень пунктуальный. Я видела, как ему тяжело даются мои опоздания. Поэтому пришлось быстро перестроиться, сейчас прихожу даже раньше него», — говорит белоруска.

Ее парень уже предлагал снять жилье и начать жить вместе, но девушку пока устраивает их стадия отношений. Ирина не хочет промежуточных вариантов: «Либо мы парень и девушка, которые живут каждый у себя, либо всерьез решаем строить семью, женимся, начинаем вести общий быт и рожать детишек».

«За всех сказать не могу, но я, например, не делю людей по гражданству, языку, цвету кожи, религии. Для меня есть только один критерий — доброе ли у человека сердце, эмпатичный ли он. Если да — беру в свою команду. С моим парнем у меня случился этот «мэтч», а все остальное уже не имело значения», — считает белоруска.

Девушка рассказала, что в Польше она встречает белорусов, взгляды которых похожи на ее собственные. Они охотно вступают в диалоги с поляками, помогают иностранцам из служб доставки еды найти дорогу и всегда открыты к общению: «Думаю, если так решат звезды, их дружелюбное общение с людьми легко может перейти в романтическое».

«Если он говорил, что будет через 15 минут, значит, точно будет не меньше, чем через 40»

Почти два года Вера была в отношениях с парнем из Саудовской Аравии. Познакомились молодые люди через подругу Веры, которая имела много интернациональных друзей и знакомых. Первая встреча была на Комаровском рынке, затем в гостях у подруги. После этого парень начал приглашать Веру на свидания.

«Эти отношения были спокойными, но некоторые моменты заставляли меня задуматься. Первое, что мне очень не понравилось, — это постоянные опоздания молодого человека. Если он говорил, что будет через 15 минут, значит, точно будет не меньше, чем через 40.

Но самое странное, что этот человек не понимал моего возмущения по этому поводу. Ему не нравилась моя европейская педантичность, а меня не устраивало его отношение ко времени. Мне кажется, что это особенность культуры, в которой он вырос. Так как это я замечала не только у него, но и у его друзей», — считает девушка.

Также Вере не нравилось, что ее молодой человек часто привирал. Сказать какую-то неправду и иметь оправдание — в порядке вещей:

«В этой культуре, как мне кажется, такое не считается обманом или враньем. И когда мы на этой почве ругались, он искренне не мог понять, почему я так себя веду.

К примеру, когда он пошел со своей однокурсницей в столовую и общался с ней, то на мои сообщения «Где ты и что делаешь?» он мог ответить, что сидит со своим другом и пьет чай. Позже он мне объяснил, что ответил так, потому что подумал, что я буду его ревновать. А для меня это совсем другое — обычное вранье. Ведь ходить пить чай с однокурсниками, не важно какого пола, это нормально».

«Был случай, когда мой парень не смог встретить меня после работы, и я попросила коллегу это сделать. Подвезти меня к банку, так как не очень хотелось ехать на автобусе. Когда приехала домой, рассказала про эту ситуацию своему парню и ему это очень не понравилось. Аргументом было то, что он считает, что когда мужчина и женщина остаются наедине, то у обоих возникают «дурные мысли».

Осмысливая такие моменты, я понимаю, что «собака была зарыта» именно в культурном аспекте этого человека», — поделилась белоруска.

Вера рассказала, что ее парень не мог понять, почему девушка может ярко проявлять свои эмоции, открыто злиться, ругаться и проявлять гнев. Ей кажется, что у бывшего была ментальная установка, что девушка всегда должна быть «на мягких лапках», всегда в хорошем настроении и спокойной. Словно ангел. «Я не такая, и, конечно же, ярко выражала свои эмоции, в том числе негативные», — подытожила девушка.

«Без полноценного общения никакие отношения долго не живут»

Со своим молодым человеком Ангелина познакомилась в Китае. Он был из Танзании, а знакомство пары завязалось во время пандемии коронавируса. Они познакомились в Tinder. Вскоре пара начала жить вместе из-за того, что работы в тот период было немного, а зарплаты не хватало. Так было выгоднее.

«Единственной причиной, почему мы решили расстаться, были визовые проблемы моего молодого человека. На тот момент он жил в Китае порядка 8 лет, обучался в университете. До знакомства со мной он потерял паспорт. А в Китае очень серьезно относятся к выдаче виз и нахождению в стране нелегально.

В 2021 году мне нужно было обновлять визу, но из-за того, что слышала о сложностях получить ее, решила, что уеду из Китая. Я предложила своему молодому человеку уехать вместе: отправиться к нему в страну или в Беларусь. Но он сказал, что не может. И рассказал мне о своей ситуации с паспортом. Уехав из Китая, мы еще немного общались, а затем решили расстаться», — рассказывает Ангелина.

Бывший парень Ангелины очень любил смотреть фильмы, в которых афроамериканцы страдают и сталкиваются со сложностями в жизни. Во время просмотра таких фильмов киноисторию он перекладывал на себя. Часто говорил, что «мы так страдаем, мои черные братья так страдают».

А девушку обычно эти слова смешили, так как она знала, что парень был хорошо образован и происходил из богатой танзанийской семьи. Его родители работали в местном правительстве и всячески помогали своему сыну.

«Мне кажется, что заводить отношения и встречаться с иностранцами — не проблема. Главное — это знание языка, на котором можно общаться двоим. Без полноценного общения никакие отношения долго не живут. Также важно наличие общих интересов и увлечений», — считает белоруска.

Сейчас Ангелина живет в США и пробует заводить отношения с американцами. По ее мнению, в большинстве своем это интересные люди:

«Я слышала много историй, что американцы и американки ищут партнеров из других стран с помощью социальных сетей и даже готовы помочь переехать в США. И это несмотря на то, что процесс переезда и легализации тяжелый. Однако всегда необходимо помнить, что для построения крепких отношений требуется немало моральных затрат и компромиссов».

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