закрыть
29 октября 2023, воскресенье, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Казахстане возросло число погибших из-за взрыва на шахте

  • 29.10.2023, 19:02
  • 1,846
В Казахстане возросло число погибших из-за взрыва на шахте
Иллюстрационное фото

На момент аварии в шахте находились 252 человека.

В результате взрыва метана в шахте в Караганде количество погибших возросло до 42 человек, информирует пресс-служба Министерства чрезвычайных сил Казахстана.

«Продолжаются поиски четырех горняков», – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются – задействовано 55 спасателей и 15 единиц техники.

В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. На момент аварии в шахте находились 252 человека. На поверхность удалось поднять 205 шахтеров. Генпрокуратура Казахстана открыла дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (277 ч.3 Уголовного кодекса).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин