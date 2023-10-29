В Казахстане возросло число погибших из-за взрыва на шахте
- 29.10.2023, 19:02
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На момент аварии в шахте находились 252 человека.
В результате взрыва метана в шахте в Караганде количество погибших возросло до 42 человек, информирует пресс-служба Министерства чрезвычайных сил Казахстана.
«Продолжаются поиски четырех горняков», – говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются – задействовано 55 спасателей и 15 единиц техники.
В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. На момент аварии в шахте находились 252 человека. На поверхность удалось поднять 205 шахтеров. Генпрокуратура Казахстана открыла дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (277 ч.3 Уголовного кодекса).