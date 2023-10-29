Итальянский клуб одержал сумасшедшую победу, проигрывая в три мяча за 20 минут до конца матча 29.10.2023, 19:16

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Исторический камбэк.

Кальяри совершил невероятный камбэк в матче 10 тура чемпионата Италии против Фрозиноне, передает «Новое время».

Матч для Кальяри начался крайне неудачно — еще в первом тайме хозяева пропустили два мяча. На старте второй половины встречи Фрозиноне забил третий гол, поставив соперника в почти безвыходное положение.

Счет 0:3 держался до 72 минуты, когда Ористанио отквитал один мяч, а еще через четыре минуты Макумбу восстановил интригу в матче.

Казалось, Фрозиноне все же удержит победу, однако в компенсированное время героем Кальяри стал Паволетти, который сначала сравнял счет, а перед финальным свистком вырвал для своей команды невероятную победу — 4:3.

Примечательно, что это первый случай в истории Серии А, когда команда, уступавшая в три мяча после 70 минут игры, сумела выиграть матч.

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